SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI: Arriva il primo Volume

Una folta e meravigliosa chioma rosso acceso è ciò che distingue dalle altre ragazze la protagonista del nuovo manga shojo-fantasy di Star Comics. Un colore particolare, che in una storia ambientata ai tempi di principi e re, dame e cavalieri, attirava sicuramente l’attenzione di molti, malintenzionati compresi.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Shirayuki, apparentemente timida e indifesa, è in realtà una ragazza decisa e forte, che sotto tanti punti di vista ci ricorda Yona, l’amata principessa scarlatta nata dalla matita di Mizuho Kusanagi.

La vicenda raccontata in SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI, nonostante si presenti con una trama semplice e lineare, è ricca sentimenti positivi, romanticismo e tenerezza, che invogliano a continuare a leggere, pagina dopo pagina.

Paesaggi affascinanti e dettagli ricercati – come i particolareggiati abiti dei personaggi – uniti ad ambientazioni fiabesche, avventure impetuose e storie d’amore, rendono quest’opera appassionante e imperdibile per i fan degli shojo manga. Non mancheranno una moltitudine di personaggi che, con le loro azioni e storie personali, arricchiscono e stravolgono la trama, permettendole di evolvere continuamente.

L’arrivo di SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI regalerà ai lettori italiani una piacevole sorpresa.

I primi due volumi della serie – il primo dei quali disponibile dal 14 aprile – saranno in vendita ad un prezzo lancio speciale, ma solo in fumetteria e fino a esaurimento scorte:

volume 1, disponibile dal 14 aprile al prezzo di 2,90 €;

volume 2, disponibile dal 19 maggio al prezzo di: 3,90 €;

Una volta esaurita la prima tiratura, gli albi saranno disponibili al prezzo regolare di 5,50 €.

L’iniziativa non è valida per librerie e store online, in cui i numeri 1 e 2 usciranno un mese dopo rispetto alle fumetterie, ovvero il 19 maggio e il 16 giugno. Acquistando i volumi attraverso questi canali potrete averli al prezzo di 5,50 €.