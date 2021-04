Star Comics annuncia RED BORDER di Jason Starr, Will Conrad e Ivan Nunes

A Juàrez, in Messico, una cena tra amici viene interrotta da colpi di armi da fuoco: inizia così Red Border, l’adrenalinico thriller firmato da Jason Starr (penna di Wolverinee Punisher) e Will Conrad (autore di Batman Beyond, Justice League Odissey e X-Men).

Cosa accade quando una giovane coppia messicana è costretta a fuggire attraverso il confine in Texas? Scampati ai malavitosi e perduti nel deserto, due giovani intraprendono un viaggio che li porterà a scoprire violenze e orrori inauditi, fino al salvataggio da parte di un misterioso ranchero che gli offrirà protezione presso la sua famiglia. Ma presto la coppia si renderà conto che i loro ospiti hanno più che “scheletri” nei loro armadi, e gli assassini sulle loro tracce potrebbero rappresentare il problema minore.

Con Red Border, Jason Starr firma una sceneggiatura che suggella il suo lavoro formidabile nelle etichette dedicate ai temi per adulti delle major USA e consolida la sua vocazione al thriller. Il brasiliano Will Conrad, dal canto suo, con un’esperienza ventennale maturata nel mercato statunitense regala alla storia tavole dalla fotografia cinematografica, offrendo alle azioni dei personaggi una dimensione più ampia e dinamica, enfatizzata dalla colorazione affidata all’eccezionale Ivan Nunes.

Catapultando il lettore all’interno della pagina, al fianco dei protagonisti, Red Border, attraverso le peripezie di una coppia in fuga, racconta la storia di molti migranti e i pericoli che li attendono.

GLI AUTORIJASON STARR è un apprezzato romanziere, scrittore per la TV e di fumetti newyorchese. Vincitore di numerosi premi (tra cui, nel 2003, il Barry Award), ha scritto, tra gli altri, romanzi tie-in tra cui Ant-Man: Natural Enemy e Gotham. Come sceneggiatore di fumetti, ha firmato storie per Wolverine e Punisher. È il creatore e scrittore di Red Border.

WILL CONRAD è un prolifico e talentuoso disegnatore brasiliano. Attivo principalmente sul mercato dei comics, ha prestato la matita a numerose serie per Marvel (in particolare testate mutanti) e DC Comics (su titoli quali Batman Beyond e Justice League Odissey). È il creatore grafico e disegnatore di Red Border.