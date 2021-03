THE SEVEN DEADLY SINS: Nuovi volumi in arrivo

THE SEVEN DEADLY SINS, la strabiliante opera fantasy di Nakaba Suzuki in corso di pubblicazione in Italia dal 2014, arriverà al termine a giugno 2021. In serbo per tutti i lettori che seguono il manga con passione e devozione, ci saranno delle sorprese davvero speciali in arrivo con l’uscita del quarantunesimo e ultimo volume della serie!

Dal 1 giugno – in contemporanea all’uscita del numero 41 in versione Regular – sarà disponibile THE SEVEN DEADLY SINS n. 41 – LIMITED EDITION. Si tratta di un’edizione a tiratura limitata, disponibile solo in fumetteria, libreria e store online,da prenotare il prima possibile! In allegato un tris di gadget davvero imperdibili: un set di sticker, un mini artbook e una postcard, che faranno la felicità dei collezionisti.

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi un crudele nemico del popolo…

Le verità nascoste dietro la nascita dei Seven Deadly Sins, l’obiettivo ultimo di Merlin, la sua grande ambizione che, infine, si realizza. Arthur, il Re del Caos, si è risvegliato, ma ad attendere con ansia la sua resurrezione non era soltanto una maga… L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine!

Anche se la serie regolare sarà ormai terminata, in estate potrete nuovamente immergervi nel magico mondo di Meliodas, Elizabeth e compagni. Sarà infatti disponibile, ad agosto, una nuova uscita inedita: THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN.

Il volume unico raccoglie alcune storie extra inedite,per scoprire più da vicino l’origine dei “peccati capitali”. Un’altra uscita immancabile sulla libreria di chi segue la serie del maestro Suzuki!

La leggendaria epopea dei Seven Deadly Sins è giunta al termine, non senza emozioni, sorprese e qualche lacrima. Ma anche se è giunto infine il momento dei saluti, le occasioni per rincontrare i nostri eroici “peccatori” non mancheranno, soprattutto andando a scavare nel loro passato. Quali sono le origini dei sette indomiti eroi salvatori di Britannia? Quali furono le prime missioni a cui presero parte? E cosa successe quella volta che, diversi anni prima dell’incontro fra Ban ed Elizabeth, il Regno di Edimburgo venne invaso dal Clan dei Vampiri? Un volume tutto da scoprire che amplierà ulteriormente il fantastico universo narrativo ideato dal sensei Nakaba Suzuki, che includerà anche una storia breve… shojo?!