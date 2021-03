ASTERIX e il Grifone: Annunciato il nuovo Albo a Fumetti inedito

Il 28 ottobre è il giorno da segnare in calendario per tutti gli amanti di Asterix e Obelix. È infatti in arrivo Asterix e Il Grifone, trentanovesima avventura a fumetti del duo di Galli più famoso della storia, edito in Italia da Panini Comics. Asterix, con oltre 385 milioni di albi a fumetti venduti, è ormai considerato un vero e proprio fenomeno editoriale: l’albo uscirà infatti in simultanea in 17 lingue!

Nel nuovo volume, il quinto creato dalla collaborazione tra Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni), i due eroi, accompagnati dall’immancabile cagnolino Idefix e dal druido Panoramix, si troveranno coinvolti una ricerca epica e disseminata di trabocchetti, per scovareun terrificante animale mitologico con zanne impressionanti e un terribile becco da rapace: il Grifone.

Jean-Yves Ferri ha rivelato qualche aneddoto in più sulla creazione di questa nuova storia: “Per me, tutto è cominciato dalla rappresentazione scolpita della tarasca, un mostro delle leggende celtiche… Mi sono chiesto allora se i nostri antenati credessero davvero nell’esistenza di questi strani mostri. Non mi restava che scegliere l’animale da porre al centro della storia dal ricchissimo repertorio della mitologia antica. E la mia scelta è caduta sul Grifone, per metà aquila, per metà leone e con orecchie equine: insomma, quel che si dice una creatura enigmatica!”.

L’annuncio di questo volume arriva un anno dopo la scomparsa di Albert Uderzo. A tale proposito, Jean-Yves e Didier hanno dichiarato: “Albert si è affidato a noi per rispettare i valori dei personaggi che egli stesso ha creato insieme a René Goscinny, permetto loro di vivere nuove avventure. È con grande emozione che perseguiamo, in sua assenza, la missione che ci ha affidato con questo nuovo libro, che speriamo entusiasmerà i lettori”.