MY HERO ACADEMIA: Il Manga The Movie arriva in Italia

Il mese di aprile porterà con sé tante nuove e imperdibili uscite e la prima settimana del mese sarà in gran parte dedicata a MY HERO ACADEMIA, il best seller di Kohei Horikoshi che di certo non ha bisogno di presentazioni.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Dal 31 marzo sarà disponibile il volume unico MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS. Dopo il romanzo, uscito in Italia lo scorso anno,preparatevi a rivivere le emozioni dell’esplosivo lungometraggio grazie a questo anime comics, interamente a colori!

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi! In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogramma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di Allmight. Assolutamente da non perdere!

La seconda uscita riguarda lo speciale MY HERO ACADEMIA PACK, dedicato ai fan più sfegatati della serie, che comprende MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS e il volume 27, disponibile anch’esso dal 31 marzo. In regalo una colorata spilletta da collezione.

Il Pack sarà disponibile solo in fumetteria, dal 31 marzo, e fino a esaurimento scorte. Preordinatelo per non farvelo scappare!