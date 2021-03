PANINI COMICS presenta IL GROSSO

Tu cosa vedi nel fuoco? Lo diceva sempre mia madre. Quando vuoi conoscere qualcuno, chiedigli cosa vede nel fuoco. Io so cosa ci vedo e tu, barbaro? Cosa vedi? Che desideri più di ogni altra cosa?

Il Grosso è la nuova graphic novel targata Panini Comics.Scritta da Daniele “il Rinoceronte” Daccò e disegnata da Veronica Ciancarini, è una storia unica e graffiante che affronta senza remore temi come il desiderio, il rimpianto e cosa significhi davvero combattere. Ne Il Grosso ci sono tre persone, e vogliono tre cose diverse: una è parecchio grossa, un’altra è molto subdola e la terza è una donna incinta pronta a battersi per far valere le proprie ragioni. Una premessa singolare che aprirà la strada a una storia particolare, una lotta il cui esito è in bilico fino all’ultimo, sospeso tra gloria e abisso (e macchiato di sangue).

Ambientata in un futuro indefinito, Il Grosso è ricco di passione, quella degli autori Daccò e Ciancarini che, attraverso questa storia, parlano di loro, delle loro paure, dei loro sogni e delle loro speranze. E anche l’estetica non è lasciata al caso, non da meno il colore: i rossi improvvisi arrivano diretti come coltellate; i neri pieni, come linoleografie negano le mezze misure, narrando una vicenda universale, un’avventura drammatica e onirica che si nutre però di speranza. Anzi, di certezza. La certezza di un futuro migliore per il quale vale davvero la pena lottare.

GLI AUTORI

Daniele Daccò, classe 1986, nato a Milano è conosciuto sul web come “Rinoceronte”. È sceneggiatore di fumetti, romanzi e libri per ragazzi. Giornalista per Wired, Playboy e Fumo di China, è anche fondatore della rivista Niente da dire. Scrive programmi televisivi e libri game.

Veronica Ciancarini, classe 1993, nasce a Civitavecchia ma vive a Roma. Esordisce per Edizioni BD con Bleeding Marichi – Il canto dell’immortale e lavora a storie brevi come disegnatrice per Sacro/Profano – Liberaci dal male (Dentiblù) e come autrice per Grimorio III (Attaccapanni Press).