SHAMAN KING FINAL EDITION: Il ritorno di un EVERGREEN del MANGA

Il 2021, in particolare il mese di aprile, sarà per SHAMAN KING da ricordare, poiché sancirà il grande ritorno della serie che ha appassionato generazioni di giovani e venduto oltre 35 milioni di copie.

In Giappone, infatti, andrà in onda proprio a partire da questo mese la nuova e molto attesa trasposizione animata, che adatterà tutti i volumi del manga. In Italia, invece, il mitico fumetto del maestro Takei tornerà con una Final Edition che definire speciale sarebbe riduttivo.

L’indimenticabile serie sarà disponibile con due uscite ogni mese: il primo volume sarà in vendita dal 31 marzo, mentre il secondo dal 14 aprile.

Ma ciò che renderà memorabile questa nuova edizione è soprattutto la nuovissima veste grafica con cui si presenteranno i volumi: pagine a colori, testi e tavole revisionati, carta usomano bianca e, udite udite, una doppia sovraccoperta di cui saranno dotati tutti e 35 i volumi. Una riproporrà le illustrazioni della prima edizione, mentre l’altra comprenderà delle rivisitazioni completamente inedite, realizzate nello stile attuale del maestro Takei.

Infine, sempre dal 31 marzo ma solo in fumetteria, sarà possibile acquistare lo SHAMAN KING FINAL EDITION EARLY PREMIER PACK, in vendita due settimane prima rispetto all’uscita ufficiale del numero 2 e in tiratura limitata. Il Pack comprenderà i primi due volumi e un esclusivo set di sticker.

Siete pronti a rivivere l’epica storia di Yoh Asakura? SHAMAN KING FINAL EDITION sarà disponibile dal 31 marzo!

Yoh Asakura è uno sciamano, una persona in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti. Da poco trasferitosi in città per completare il suo addestramento spirituale, stringe un legame con Amidamaru, lo spirito di un samurai vissuto seicento anni prima. Tuttavia, non è l’unico interessato a impossessarsi dell’anima del potente guerriero…