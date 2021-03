ONE PIECE Z: IL FILM Anime Comics annunciato ufficialmente

La prossima estate l’universo degli Anime Comics si allarga ulteriormente, con l’arrivo di ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS! Il fumetto, tratto dal dodicesimo film animato ispirato alla celeberrima saga del maestro Oda, arriverà in Italia in due volumi interamente a colori, per rivivere la grande battaglia di Rufy e gli altri contro il terribile Zephyr e i suoi scagnozzi Ain e Binz.

Tuffatevi in questo volume per godervi di nuovo tutte le emozioni del lungometraggio del 2012, che ha incassato oltre 74 milioni di dollari nel mondo. Dal mese di luglio in fumetteria, libreria e store online!

L’ex ammiraglio Zephyr assalta una base della Marina e ruba la famigerata pietra Dyna, un’arma segreta dotata di una potenza incredibile, paragonabile alle armi ancestrali. Il suo destino si intreccia con quello della Ciurma di Cappello di paglia, mentre la Marina decide finalmente di affrontare la cospirazione che minaccia gli equilibri del Nuovo Mondo.

Dallo spettacolare film tratto dalla serie che ha riscritto la storia dello shonen manga, finalmente arriva in Italia l’Anime Comics di ONE PIECE Z: FILM!

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al

suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.