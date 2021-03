IDW Publishing celebra 30 anni di Sonic con dei Fumetti

IDW Publishing e SEGA® of America Inc. hanno annunciato oggi una collaborazione per la creazione di un albo a fumetti per celebrare i 30 anni di uno dei personaggi più emblematici del mondo dei videogiochi diventato una vera e propria icona della cultura pop, Sonic the Hedgehog™. In occasione del suo 30° giro intorno al sole a tutta velocità, IDW pubblicherà Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special, un volume a fumetti, in formato super, di 80 pagine, con tre storie che vedono come protagonisti eroi colorati e perfidi malvagi, in grado di toccare sicuramente le corde del cuore degli appassionati di tutte le età! Per festeggiare l’ingresso del franchise in un nuovo decennio, questo volume celebrativo sarà scritto dagli autori best seller del New York Times, Gale Galligan e i fratelli McElroy, capaci di dare un’interpretazione nuova e originale al nuovo capitolo delle avventure del velocissimo riccio blu.



“Stiamo festeggiando un traguardo importante per il riccio più in gamba del mondo, per cui avevamo bisogno di autori capaci di restituire in uno stile particolare tutti i vivaci momenti d’azione e di commedia tipici di Sonic”, ha dichiarato l’editor di IDW David Mariotte. “30th Anniversary Special mette insieme il team creativo più talentuoso di sempre per un singolo albo dedicato a Sonic!”

Per questo fantastico fumetto celebrativo, IDW ha scelto Gale Galligan, nota per il suo lavoro di illustratrice per The Babysitters Club, insieme a Justin, Travis e Griffin McElroy, celebri per i podcast The Adventure Zone e il popolarissimo My Brother, My Brother and Me. I nuovi talenti creativi contribuiranno per la prima volta a raccontare le avventure di Sonic in compagnia dell’amatissimo autore di lungo corso Ian Flynn e agli artisti Mauro Fonseca, Reggie Graham, Aaron Hammerstrom e Thomas Rothlisberger.

“Seasons of Chaos”, la prima delle tre storie che appariranno in 30th Anniversary Special, è firmata da Flynn, Hammerstrom e Graham, e vede Sonic impegnato in missione dalle rigogliose vallate primaverili fino ai paesaggi invernali più incredibili, alla ricerca degli smeraldi del caos, in compagnia dei suoi amici Miles “Tails” Prower, Knuckles l’Echidna, Amy Rose, Mighty l’Armadillo, and Ray lo Scoiattolo Volante.



“Sonic è al centro della mia carriera creativa da quindici anni”, ha raccontato Flynn. “Ho avuto il piacere di raccontare, come autore, il piccolo riccio blu su tanti media diversi e questo mi ha permesso di conoscere tantissimi altri artisti ed editor che mi hanno aiutato a crescere professionalmente (e mi hanno anche fatto sembrare bravo). Ho lavorato in compagnia di Sonic per tanto tempo, e spero che il nostro rapporto continui negli anni a venire!”.



Il malvagio Dr. Eggman è il protagonista della seconda storia, un racconto sorprendentemente toccante dal titolo “Dr. Eggman’s Birthday”, di Galligan e Rothlisberger. Perché in fin dei conti questo grande momento di festa appartiene tanto al ricco blu quanto al cattivissimo dottore, la sua nemesi da 30 anni a questa parte.



“Quando io e mia sorella eravamo piccoli, prendevamo in prestito l’OVA di Sonic the Hedgehog dalla videoteca locale e lo guardavamo miliardi di volte”, ha dichiarato Galligan. “Ricordo ancora di averlo citato di continuo con lei per settimane! Da allora Sonic ha avuto un posto speciale nel mio cuore. Sono entusiasta di poter contribuire allo speciale per il 30° anniversario, e non vedo l’ora di inviare una copia a mia sorella!”.

Infine, la terza, e incredibilmente divertente, storia è ricca d’azione e si intitola “Sonic Learns to Drive”, firmata dai fratelli McElroy e Fonseca. Sonic deve affrontare una sfida difficilissima: quando sei l’essere più veloce al mondo e sei in grado di superare qualsiasi macchina da solo, avrai anche la pazienza di imparare cosa fare al volante? Oppure sei destinato a mangiare la polvere?



Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special sarà disponibile per rivenditori e fan con diverse varianti di copertina, la A realizzata di dal Sonic Team, la B da Christina-Antoinette Neofotistou e due edizioni esclusive destinate ai punti vendita, realizzate rispettivamente da Patrick Spaziante e Tyson Hesse.

Per i fan di Sonic più irriducibili, IDW produrrà anche Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Celebration: The Deluxe Edition, un’edizione con copertina rigida e contenuti bonus speciali di grande prestigio al prezzo di 19,99 $. In arrivo nei negozi in 5 ottobre 2021, la Deluxe Edition potrà vantare una storia aggiuntiva di Gale Galligan, una galleria di copertine, lo speciale “From Script to Comic” e tanto altro.



Come iniziativa supplementare per festeggiare i 30 anni di Sonic, IDW pubblicherà il 22 giugno 2021 anche Sonic The Hedgehog: The IDW Collection, Vol. 1 al prezzo di 59,99 $, che segnerà il debutto di una nuova linea di edizioni con copertina rigida di Sonic in grande formato, che comprenderà le serie in corso, gli annuali e le miniserie nell’ordine di lettura consigliato. Il primo numero contiene tutto ciò di cui i nuovi lettori hanno bisogno e tutto ciò che i grandi appassionati hanno sempre desiderato, e raccoglie i numeri #1-12 del fumetto Sonic the Hedgehog edito da IDW, compresi gli archi narrativi “Fallout,” “The Fate of Dr. Eggman” e “Battle for Angel Island”.