DOMANI IL PRANZO SEI TU debutta con il primo volume

Dal fenomenale e imprevedibile autore di Detroit Metal City ed E.S.P. attenti! Sono un esper!!, Kiminoru Wakasugi, è in arrivo DOMANI IL PRANZO SEI TU. Il manga – un mix perfetto tra survival action, dramma, demenzialità, sentimento e commedia piccante – è un’opera sorprendente, che vede un gruppo di ragazzi alle prese con implacabili e raccapriccianti mostri.

Gli esseri umani diventano cibo loro malgrado, e né fuggire né combattere sembrano essere la strada giusta da percorrere per sopravvivere. I soccorsi arriveranno in tempo? Cosa ne sarà di Sota e i suoi compagni di sventura?

Dopo lo sconvolgente survival horror STARVING ANONYMOUS è in arrivo, per gli appassionati del genere, DOMANI IL PRANZO SEI TU, dal 10 marzo!

In una scuola superiore giapponese è comparso improvvisamente un terribile mostro antropofago. Alcuni giovani sopravvissuti si sono barricati all’interno dell’edificio scolastico assediati dalla famelica creatura, che da par suo sembra non avere la minima intenzione di allontanarsi. Per continuare a sopravvivere nella speranza che prima o poi giungano i soccorsi, i ragazzi decidono di placare il mostro offrendogli in pasto ogni giorno una vittima scelta tra di loro. Quando a rimanere sono solo in sette, il momento fatidico giunge anche per il remissivo e sottomesso Sota…

Kiminoru Wakasugi è un fumettista giapponese. Tra le sue opere, Detroit Metal City (2005), E.S.P. attenti! Sono un esper!! (2009), Kappei (2011), Rhyming Man (2017) e Domani il pranzo sei tu (2018).