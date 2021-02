ONE PIECE IL FILM: Doppia uscita a Marzo 2021

Usciva nel 2019 ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE, il lungometraggio creato per celebrare i 20 anni dell’anime tratto dalla fantasmagorica serie creata da Eiichiro Oda. Il film, che ha conquistato milioni di appassionati sparsi per il Mondo, sbarca in Italia il 3 marzo con un romanzo da gustare pagina dopo pagina! E non finisce qui, perché lo stesso giorno sarà disponibile anche il volume 97 di ONE PIECE, come sempre nella collana Young.

Due uscite immancabili nella collezione di ogni appassionato delle stravaganti avventure di Rufy e compagni, che renderanno speciale il mese di marzo!

La Fiera Mondiale della Pirateria apre i battenti e la ciurma di Cappello di Paglia, insieme agli altri pirati presenti sul posto, partecipa alla straordinaria caccia al tesoro annunciata a sorpresa! L’accesa competizione viene però interrotta dall’entrata in scena del colossale Douglas Bullet, ex membro dei Pirati di Roger!

La peggiore delle generazioni, la Marina, la Flotta dei Sette, l’Armata Rivoluzionaria e il CP0 uniranno le forze per contrastare la terrificante frenesia scatenata da Buena Festa il Festaiolo?! Ecco a voi la roboante trasposizione letteraria dell’ultimo film d’animazione di One Piece!

Proprio quando i nostri stanno per attuare il piano di irruzione su Onigashima, viene alla luce l’insospettabile tradimento da parte del “fidato” Kanjuro… e Momonosuke viene rapito! Kin’emon e i suoi sono molto scossi, ma la luce della speranza arriva con Rufy, Law e Kidd, che per l’occasione hanno unito le forze! È tempo di raggiungere l’Isola degli Orchi!