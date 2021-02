TOKIMEKI TONIGHT: Arriva il secondo SPIN-OFF della serie

Dopo TOKIMEKI TONIGHT – LE SITUAZIONI DI SHUN MAKABE, il primo spin-off dedicato a RANSIE LA STREGA, a marzo sarà il turno di un nuovo, delizioso volume unico. LA FUGA D’AMORE DI MORI ETO racconta dell’incontro tra i genitori di Ranze e delle vicissitudini che li hanno portati a diventare marito e moglie, dimostrando che persino tra un licantropo e un vampiro può nascere un grande amore: un autentico inno all’integrazione e al valore delle diversità, tema oggi più che mai di grande importanza.

Una storia da non perdere, resa ancora più irresistibile da un capitolo extra che racconta i retroscena del matrimonio di Ranze.

TOKIMEKI TONIGHT – LA FUGA D’AMORE DI MORI ETO sarà disponibile il 3 marzo.

Mori Eto, il padre di Ranze, è un vampiro. Sua madre Shiira, invece, è una licantropa. A guardarli ora, Mori non sembra far altro che subire passivamente le sfuriate di Shiira, ma pochi sanno che, in passato, la coppia ha vissuto una grande storia d’amore clandestina, lottando per superare le differenze di razza!

Koi Ikeno esordisce come fumettista nel 1979 con la storia breve Happy end Monogatari, e dopo pochi anni inizia a disegnare la sua opera più celebre, Tokimeki Tonight, serializzata nella rivista «Ribon Magazine» dell’editore giapponese Shueisha dal 1982 al 1994.