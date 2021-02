WHAT’S MICHAEL MIAO EDITION arriva a Marzo con il primo volume

WHAT’S MICHAEL tornerà in Italia a marzo con 5 volumi da oltre 200 pagine impreziositi da una particolare sovraccoperta “morbidosa” effetto pelo, che renderà la Miao Edition ancora più irresistibile. E non è tutto: a questi si aggiungerà un sesto volume totalmente inedito e completamente a colori, che chiuderà in felina bellezza le avventure dell’impertinente ed egocentrico gattone creato dal maestro Makoto Kobayashi – famoso in Italia grazie anche alla serie animata, andata in onda nel 1988 con il titolo Ciao, io sono Michael. Mettetevi comodi, armatevi di croccantini e preparatevi a godere delle sue strampalate e flessuose avventure!

Le numerose storie brevi che compongono ogni volume vedono il susseguirsi di personaggi diversi, ma il protagonista rimane sempre lui: Michael – “il signor gatto” – una sorta di archetipo del felino più amato in assoluto che si fa beffe del genere umano ma, contemporaneamente, ne acquisisce alcuni vizi che lo caratterizzano.

Il manga alterna scene realistiche di vita quotidiana a episodi fantasiosi. Sarà possibile quindi seguire Michael alle prese con una preda sfuggente e allo stesso tempo vederlo impersonare un criminale, un giocatore di baseball e persino un supereroe.

Una Miao Edition davvero imperdibile per chi ama i gatti e per chi è in cerca di risate! Il primo volume sarà disponibile dal 3 marzo.

Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri! È una vita davvero elettrizzante e per affrontarla serve un cuore d’acciaio. Come se non bastasse, in agguato c’è sempre il peggior nemico di Michael, la dispettosissima Kayoko!

Makoto Kobayashi è un fumettista giapponese. Debutta come mangaka nel 1978, vincendo lo Shonen Magazine Newcomer Manga Award. Tra le sue opere, 1 2 no Sanshiro (1978), What’s Michael? (1984), Porompompin (1998) e il recente JJM – Joshi Judoubu Monogatari, iniziato nel 2016 e tuttora in corso.