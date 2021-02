Dr.Stone: Il nuovo capitolo sarà disponibile a marzo

Fin da quando uscì il primo volume, a fine 2018, DR.STONE ha raccolto un grandissimo successo di critica e pubblico e la sua popolarità è cresciuta ulteriormente nel corso del tempo, grazie anche alla serie animata trasmessa su Crunchyroll.

A marzo 2021, una nuova uscita all’insegna della #SciencePower arriverà ad appassionare tutti i fan dell’avvincente storia di Senku. Questa volta però, il protagonista della storia sarà Byakuya Ishigami – ovvero il padre adottivo di Senku– insieme all’equipaggio di astronauti ospiti della ISS. Per salvare l’umanità rimasta pietrificata, i sei superstiti azzardano un fortunoso rientro sulla Terra, lasciando il piccolo robot REI sulla stazione orbitante.

Come si susseguiranno i giorni di Byakuya sulla Terra e cosa ne sarà di REI sulla ISS? E come si evolverà il loro legame?

DR.STONE REBOOT: BYAKUYA, interamente scritto e disegnato dal mirabolante Boichi, è il primo spin-off nella storia di «Weekly Shonen Jump» a essere serializzato in contemporanea alla serie principale. Un volume davvero da non perdere, per assaporare nuovi, fantastici dettagli legati alla storia di DR.STONE. Disponibile il 3 marzo!