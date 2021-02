STAR DAYS 2021: Via alle prenotazioni dei nuovi volumi

Gli STAR DAYS, che lo scorso anno vi hanno intrattenuto con due giorni ricchissimi di ospiti e iniziative e regalato albi firmati e dedicati, tornano quest’anno con un format totalmente digitale, articolato in due mesi. Al centro dell’evento ci saranno le fumetterie, tanti ospiti importanti e, naturalmente, il fumetto targato Star Comics.

Questa edizione si è aperta ancora di più all’amato mondo dei manga, ma l’universo Astra – che continua ad espandersi a dismisura grazie all’uscita di nuovi e attesi volumi – rimane il cuore pulsante dell’evento.

Tra nuove uscite in esclusiva solo per gli STAR DAYS, riproposte di successo e grandi novità, la scelta è ampia. Sarà possibile prenotare – senza nessun sovrapprezzo – la propria copia firmata dall’autore di riferimento in tutte le fumetterie aderenti al grande evento. La lista è in continuo aggiornamento ed è consultabile sul sito stardays.it. Alcuni fortunatissimi potranno ricevere persino uno sketch dell’autore!

Nell’attesa di scoprire i panel e le sessioni di firme di questa edizione, il 22 febbraio si aprono ufficialmente le prenotazioni dei volumi protagonisti degli STAR DAYS 2021.

Di seguito la lista dei volumi coinvolti e delle date in cui si chiuderanno le prenotazioni:

Il volume 13 di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – in uscita il 12 maggio – avrà in allegato un mini shikishi con la riproduzione dell’autografo di Koyoharu Gotouge e una sovraccoperta limitata con illustrazione inedita, realizzata appositamente per gli STAR DAYS. Di seguito l’immagine provvisoria della sovraccoperta!

Le prenotazioni relative a questo volume si apriranno il 22 febbraio e si chiuderanno il 30 marzo.

In occasione degli STAR DAYS lo shojo manga LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN, che sarà disponibile con il primo volume dal 26 maggio, regalerà un evento registrato esclusivo che comprende un’intervista, live drawing e signing-session, gadget da collezione e la possibilità di ottenere uno dei 100 shikishi firmati dall’autrice e dedicati in alfabeto katakana.

È possibile prenotare la propria copia fino al 10 marzo.

A causa di particolari circostanze familiari, la liceale Miko si trasferisce presso la pensione dello zio. Il primo giorno non inizia nel migliore dei modi: lungo la via verso la nuova casa s’imbatte in un tizio dall’apparenza poco raccomandabile che comincia a seguirla! Ma era tutto un malinteso: il “tizio” in questione non era un malintenzionato, e non la stava seguendo; semplicemente stava tornando a casa – la stessa di Miko, in quanto Matsunaga – questo il suo nome – è un giovane designer che vive proprio nella pensione dello zio, assieme a una schiera di altri inquilini piuttosto… insoliti. Come si evolverà la nuova vita di Miko lontano dai genitori, a contatto con adulti stravaganti e bizzarri? Riuscirà ad adattarsi a nuovi ritmi e nuovi impegni? E soprattutto… che rapporto finirà con l’instaurare col brusco ma premuroso Matsunaga-san?

L’autrice internazionale Mirka Andolfo ha in serbo per tutti i suoi ammiratori una grande sorpresa. La sua nuova opera SWEET PAPRIKA – disponibileufficialmente dal 19 maggio con il primo volume – arriverà anche in versione Variant Cover realizzata da Artgerm, celebre artista digitale che collabora con Capcom, DC Comics, Square Enix e altri grandi nomi del mondo dell’intrattenimento e del gaming.

Questa versione con Variant Cover, in esclusiva per le fumetterie e disponibile anche per gli STAR DAYS, verrà svelata a brevissimo e sarà possibile prenotarla fino al 20 aprile.

Paprika è una giovane di origini italiane che vive a New York, una stimata donna in carriera maniaca del lavoro. Il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per se stessa e per i suoi cari. Finché a portare scompiglio nella sua vita farà la sua rocambolesca intromissione Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” assolutamente lontano dal suo mondo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità e il suo stile di vita, per scoprire cosa desidera veramente? Una cosa è certa: l’incontro-scontro di due caratteri e “stili” così diametralmente opposti daranno vita a un irresistibile terremoto di fraintendimenti, gag e… situazioni dolcemente piccanti! Arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale Mirka Andolfo: un’ accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada!

HITLER È MORTO,una trilogia a fumetti storicamente rigorosa nata dallo studio di documenti dei servizi segreti sovietici da parte del giornalista Jean-Christophe Brisard e illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.

Prenotatela nelle fumetterie aderenti agli STAR DAYS entro il 28 aprile e riceverete la vostra copia firmata e autografata.

Quando il 2 maggio 1945 l’Armata Rossa entra a Berlino, Stalin dà mandato a due tra i migliori agenti segreti sovietici di indagare e trovare prove della morte del Führer. La potente agenzia NKVD (antenata del KGB), e il misterioso Smersh (l’agenzia di contro-spionaggio) si lanciano in una corsa sfrenata alla ricerca del corpo del dittatore. Colui che lo troverà è atteso da gloria e potere. Ma non c’è possibilità di errore…

LEONID, AVVENTURE DI UN GATTO, una storia emozionante e divertente, ma allo stesso tempo spaventosa, adatta a tutte le età e riproposta in una nuova edizione. Con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

Sarà possibile prenotare il volume fino all’1 aprile.

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici.

Leonid non è più un cucciolo, ma nemmeno un gatto adulto. Avrebbe una confortevole cuccia, una vita ideale, ma qualcosa turba l’oasi di pace, quando alla fattoria in fondo alla strada degli agnellini fanno una brutta fine.

Fino a quando il colpevole non sarà trovato, l’anziano fattore decide di liberare i cani. E questo significa che nessun gatto è più al sicuro…

Dopo un primo assaggio, grazie all’albo in esclusiva per la prima edizione degli STAR DAYS, BACTERIA arriva ufficialmente in fumetteria, libreria e store online dal 16 giugno.

Una storia imperdibile, intensa e drammaticamente attuale presentata da Paola Barbato e Matteo Bussola – due dei più amati scrittori italiani – ed Emilio Pilliu, astro nascente del graphic novel.

Sfogliate online le pagine iniziali del volume e prenotate la vostra copia firmata e autografata fino al 13 maggio.

Futuro remoto. Dopo l’ultimo conflitto mondiale, il pianeta è in ginocchio. Le radiazioni e gli effetti dell’agire umano sul clima hanno modificato le condizioni atmosferiche, e il mondo è in larga parte ritornato alla natura più selvaggia. Sono sopravvissuti cinque ceppi di esseri umani, che vivono isolati, nell’odio reciproco. È impossibile combattere una guerra, non ci sono più i mezzi, ma ogni popolo è arroccato nel proprio territorio, senza contatti con gli altri. Nella terra più a nord i comandanti meditano di conquistare tutte le altre terre, visto che sono riusciti a recuperare un’arma straordinaria. Nei loro laboratori, quattro ragazzi sono stati cresciuti perché un giorno potessero sacrificarsi per il bene del loro popolo. Non si sono mai incontrati tra loro. Sono portatori sani di alcune tra le più mortali malattie, e hanno un terribile compito: fare quanti più danni possibile nei territori nemici. Il contatto con il mondo esterno e l’innato istinto di sopravvivenza li faranno aggrappare alla vita, ma proveranno il desiderio di instaurare legami emotivi che per loro sono impossibili.

X-O MANOWAR, già protagonista della prima edizione degli STAR DAYS con l’albo lancio, arriverà ufficialmente in Italia dal 12 maggio con il primo volume della nuova serie a lui dedicata. Un’uscita imperdibile per gli appassionari dell’universo fumettistico Valiant e del potente difensore del pianeta Terra, illustrata dal talento italiano Emilio Laiso (Star Wars).

Lo sfoglia online con le prime pagine del volume è disponibile gratuitamente per la lettura ed è possibile prenotare la propria copia firmata e dedicata fino all’1 aprile.

Aric di Dacia, principe guerriero visigoto del quinto secolo dopo cristo, venne rapito e ridotto in schiavitù dalla razza aliena nota come “la Vigna”. Sfuggito al loro controllo, Aric

si è legato alla straordinaria armatura senziente Shanhara, divenendo X-O Manowar, l’arma più potente dell’universo.

Tornati sulla Terra ai giorni nostri, Aric e Shanhara usano i loro straordinari poteri per il

bene dell’umanità. Ma il genere umano ha altre intenzioni…

Quando una forza futuristica si leva per distruggere il pianeta, l’antico re guerriero è l’unico che può resistere!

RIPROPOSTE