DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI disponibile da fine Febbraio

Una sfida senza eguali attende Goku e i suoi amici. A fine febbraio sbarcheranno per la prima volta a fumetti i Super Saiyan di quarto livello!

“Se tu fossi un moccioso, ti farei mangiare la polvere e poi ti calpesterei fino a ridurti a una sottiletta…”. La frase del malvagio Pilaf rivolta a Goku viene scambiata dal Drago Shenlong per un desiderio, ed è così che il nostro eroe viene trasformato in bambino. Da quel momento in poi hanno inizio una serie di nuove, rocambolesche avventure, che porteranno Goku e i suoi compagni alla ricerca delle Sfere del Drago Speciali prima, e alla lotta contro i Draghi Malvagi poi.

Uno dei manga più famosi di tutti i tempi torna questo mese con una nuova avventura, rigorosamente a colori. Il primo dei tre volumi di DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e store online dal 24 febbraio!

Goku e i suoi compagni hanno sovraccaricato le Sfere del Drago, dando vita ai Draghi Malvagi! Se non faranno nulla per fermarli, la loro energia negativa distruggerà il pianeta! Goku e Pan partono dunque alla ricerca dei sette Draghi Malvagi e affrontano i primi quattro, nati rispettivamente dalla sfera con due, cinque, sei e sette stelle…