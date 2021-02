Un bacio a mezzanotte si conclude

UN BACIO A MEZZANOTTE è una di quelle serie che sanno conquistare, grazie a una buona dose di dolcezza, ironia e abbondanti spolverate di comicità. Con i suoi disegni raffinati ed eleganti, la maestra Rin Mikimoto ha saputo accompagnarci alla scoperta di una storia d’amore fresca e irresistibile, quella tra Hinana e Kaede, all’apparenzacosì diversi l’uno dall’altra, ma allo stesso tempo così simili.

Tra le pagine di UN BACIO A MEZZANOTTE abbiamo imparato che la perfezione non esiste e che dietro all’apparenza possono nascondersi spesso insicurezze e problemi, ma che l’amore può arrivare all’improvviso e rendere tutto migliore.

L’inattesa proposta di matrimonio di Kaede lascia Hinana a bocca aperta, per non parlare del magnifico regalo di compleanno che lui le ha preparato! Come in ogni fiaba che si rispetti, la nostra Cenerentola e il suo Principe Azzurro hanno il loro meritato lieto fine, decisamente imperdibile! La romantica storia d’amore della liceale tutta d’un pezzo e del fascinoso e stravagante attore giunge al suo epilogo!