Edizioni speciali e gadget in arrivo per Aprile 2021

Ad aprile arriveranno tante nuove, attese uscite, ma ce ne saranno alcune davvero imperdibili, che regaleranno gadget o sorprese speciali. Per chi si fosse perso la nostra live, ecco una carrellata con tutte le uscite irrinunciabili presto in arrivo.

Tra le più attese, c’è senza dubbio SOLO LEVELING, uno degli annunci della prima edizione degli STAR DAYS che più hanno incuriosito i nostri lettori ed esaltato il web intero.

Il primo volume sarà disponibile, oltre che in versione Regular, anche in Limited Edition. Quest’ultima versione, acquistabile come la Regular dal 14 aprile, sarà disponibile solo in fumetteria e sarà arricchita da una particolare copertina con effetti cold-foil ed embossed,che renderà felici tutti i collezionisti appassionati di questo incredibile e spettacolare Webtoon.

Poteri sovrannaturali, creature terrificanti e combattimenti spettacolari che ricordano i migliori videogiochi sono soltanto alcuni dei succosi ingredienti che hanno reso SOLO LEVELING uno dei manhwa più letti al mondo. Siete pronti per il suo grandioso arrivo in Italia?

Il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mette a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “grado E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di “grado S”?

Continuiamo con le novità, e stavolta è il turno di SHAMAN KING FINAL EDITION. Un ritorno apprezzatissimo dai tanti appassionati della serie che hanno già letto e amato l’edizione pubblicata da Star Comics a partire dal 2003 e la Perfect Edition del 2010, ma anche da chi vuole iniziare a immergersi ora nella travolgente storia di Yoh Asakura, che vivrà quest’anno una seconda giovinezza anche grazie all’uscita della nuovissima serie animata.

Ognuno dei 35 volumi della Final Edition, stampato con la elegante carta usomano bianca, sarà arricchito da un’autentica sciccheria: due sovraccoperte, una con l’illustrazione della prima edizione, e una totalmente nuova con l’illustrazione completamente ridisegnata nello stile attuale del maestro Takei.

Ma la novità di oggi riguarda l’arrivo – solo in fumetteria – dello SHAMAN KING FINAL EDITION EARLY PREMIER PACK, che sarà distribuito con due settimane d’anticipo rispetto all’uscita ufficiale del numero 2 e presenterà i primi due volumi e un esclusivo set di sticker!

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.

La terza uscita riguarda una sorpresa pensata per coloro che stanno seguendo l’adrenalinico e sorprendente battle action RECORD OF RAGNAROK. Il quarto volume, in uscita il 14 aprile, conterrà un fantastico set di segnalibri in PVC, disponibile a tiratura limitata e solo in fumetteria.

Durante l’assemblea per decidere le sorti del genere umano, che si svolge nel regno celeste ogni mille anni, irritati e stufi gli dei hanno infine deliberato l’estinzione del genere umano! Ma la valchiria Brunhilde, titillandoli nell’orgoglio, li convince a indire il “Ragnarok”, ovvero la sfida finale fra divinità ed esseri umani! Per scongiurare la catastrofe, scendono così in campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in scontri uno contro uno altrettante temibili divinità del regno celeste: che la battaglia per il destino dell’umanità abbia inizio!

La prossima novità, dedicata a tutti gli amanti dei manga shojo-fantasy come l’amatissimo Yona la principessa scarlatta, riguarda SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI, di cui siete stati proprio voi lettori a scegliere il titolo italiano.

I primi due volumi della serie – il primo dei quali disponibile dal 14 aprile – saranno in vendita ad un prezzo lancio speciale, ma solo in fumetteria e fino a esaurimento scorte:

volume 1, disponibile dal 14 aprile al prezzo di 2,90 €;

volume 2, disponibile dal 19 maggio al prezzo di: 3,90 €;

Una volta esaurita la prima tiratura, gli albi saranno disponibili al prezzo regolare di 5,50 €.

L’iniziativa non è valida per librerie e store online, in cui i numeri 1 e 2 usciranno un mese dopo rispetto alla fumetteria, ovvero il 19 maggio e il 16 giugno. Acquistando i volumi attraverso questi canali potrete averli al prezzo di 5,50 €.

Shirayuki è una ragazza dai lunghi capelli rossi che incontra il famoso, ma stupido, principe Raji. Questi appena la vede le ordina di diventare una sua concubina. Terrorizzata dall’idea, senza un posto dove rifugiarsi, decide di tagliarsi i capelli e fuggire in un paese vicino attraversando un fitto bosco. Qui incontra Zen, un ragazzo che curerà le sue ferite…

Per finire in bellezza, un’uscita tutta dedicata al kolossal ideato dal maestro Kohei Horikoshi.

L’esclusivo MY HERO ACADEMIA PACK, che comprenderà il numero 27 della serie e MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS, sarà disponibile dal 31 marzo in contemporanea all’uscita dei due volumi singoli. Il Pack, a tiratura limitata e acquistabile solo in fumetteria, conterrà anche una spilletta speciale. Un’uscita da preordinare per non rischiare di farsela scappare!

MY HERO ACADEMIA PACK (contiene MY HERO ACADEMIA n. 27, MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS e una spilletta)

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi! In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogramma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di Allmight. Assolutamente da non perdere!

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale! Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente creati i nomu dall’altro. All’assalto prendono parte un’enorme quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come Deku e compagni… Riusciranno le forze del bene a fermare le mire dei Villain prima che sia troppo tardi?!