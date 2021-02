STARVING ANONYMOUS si conclude con il settimo volume

Arriva a conclusione, a febbraio, la sconvolgente storia di STARVING ANONYMOUS, un incubo apparentemente interminabile in cui Ie e i suoi compagni sono stati improvvisamente e irrimediabilmente catapultati.

Il primo volume si era aperto con un’ardua e fondamentale domanda: riuscirà il genere umano a sopravvivere? Dopo innumerevoli e raccapriccianti scene degne del miglior film horror, la serie nata dalla mente di Kengo Mizutani e Yu Kuraishi e dalla matita di Kazu Inabe, sta per fornire tutte le risposte fino ad ora lasciate in sospeso.

Il settimo volume di STARVING ANONYMOUS vi travolgerà dal 10 febbraio in fumetteria, libreria e store online!

Gli umani sono in realtà esseri creati dai nuovi occupanti della Terra: giunti da un lontano pianeta morente, ne hanno pilotato l’evoluzione dalle scimmie per migliaia di anni e ora intendono “vendemmiare” il frutto della lunga attesa. Questi mostri affamati sferrano i propri attacchi in ogni angolo del mondo, e di fronte al loro implacabile appetito l’umanità rischia l’estinzione. C’è un modo per evitarlo?! E in cosa consiste il piano che Yamabiki ha proposto a Natsune…?!