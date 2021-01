LAMÙ – URUSEI YATSURA N. 17 disponibile da Febbraio 2021

Era il 1978 quando Lamù irrompeva nel Sol Levante con il manga dedicato alle sue bizzarre avventure. Da quel momento, l’opera della sensei Rumiko Takahashi ha incantato milioni di lettori in tutto il mondo, conquistando diversi riconoscimenti – tra cui lo Shogakukan Manga Award nelle categorie shonen e shojo nel 1980 – e ha ispirato una serie animata, sei film e dodici OAV.

Nonostante il passare degli anni, Lamù occupa ancora un posto speciale nel cuore di tantissimi ragazzi, oggi adulti, e continua a incuriosire e appassionare nuovi lettori, che hanno potuto apprezzare la sua storia leggendo la nuova edizione pubblicata da Star Comics a partire dal 2019.

Dal 3 febbraio sarà disponibile il numero 17, l’ultimo e atteso volume che racconta la conclusione di questo classico senza tempo. Una galleria di immagini a colori completa e arricchisce l’albo, imperdibile per chiunque abbia letto e amato LAMÙ – URUSEI YATSURA.

L’uomo-coniglio Inaba decide di sostenere un esame per ottenere una promozione all’ufficio amministrativo della Destino & Co.: la prova consiste nel cogliere un fiore che cresce nel bosco dello spazio-tempo. Dato che è necessario essere accompagnati da una ragazza, Inaba sceglie come propria partner Shinobu… e, per qualche strana ragione, vengono coinvolti anche Ataru e Lamù! Un giorno, poi, si presenta al liceo Tomobiki un ragazzo vestito di nero che sostiene di essere il promesso sposo di Lamù. Alla guida di un carro trainato da maiali, la porta via con sé nell’Universo delle Tenebre: per farla tornare a casa, sulla Terra, Ataru sarà costretto… a dirle che le vuole bene!