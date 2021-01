DEMON SLAYER: Annunciati i romanzi basati sul Manga

Dal 2016 a questa parte DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA ha letteralmente conquistato il Pianeta: è stato pubblicato in 33 paesi e tradotto in ben 14 lingue, affermandosi come uno dei manga più venduti di sempre e come fenomeno culturale di importanza mondiale.

Il successo del lungometraggio del 2020 Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – il film: Saga del Treno dell’Infinito ha inoltre raggiunto un traguardo eccezionale, classificandosi come il film con maggiori incassi di sempre in Giappone, infrangendo il record stabilito da La città incantata di Hayao Miyazaki.

Un fenomeno simile non poteva non riscuotere un enorme successo anche sotto forma di light novel – e infatti in Giappone i romanzi ispirati alla serie hanno puntualmente raggiunto i vertici delle classifiche di categoria. Era quindi scontato attendersi che anche in Italia avremmo presto potuto appassionarci delle avventure di Tanjiro e Nezuko anche sotto forma di prosa, ma adesso arriva l’ufficialità: nel corso del 2021 Star Comics pubblicherà le prime due raccolte di racconti ispirati ai personaggi e all’universo narrativo di questa serie-cult: DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO e DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA – ROMANZO.

Il primo dei due, DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO, che ha già venduto oltre un milione e 200 mila copie in tutto il mondo, arriverà in fumetteria, libreria e store online a giugno prossimo.

In questo primo volume assisteremo a una serie di vicende non narrate durante la storyline principale e collocabili fra l’inizio e la fine di vari archi narrativi. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, Tanjiro si mette alla ricerca di un leggendario fiore in grado di regalare la felicità… forse anche a Nezuko? I nostri si troveranno poi ad affrontare un demone che pretende fanciulle in sacrificio da una famiglia a cui ha offerto la sua protezione, e poi a evitare ogni contatto femminile per il bene di Zenitsu. Chiudono la raccolta un approfondimento sull’amicizia fra Kanao e Aoi, e un esilarante “what if”? che immagina i nostri protagonisti nei panni di studenti liceali. Un volume imperdibile per ogni appassionato!

Per quanto riguarda DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA – LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA – ROMANZO forniremo maggiori informazioni in seguito, nel corso dell’anno.

In questa seconda raccolta di racconti scopriremo dei toccanti dettagli sul passato delle sorelle Shinobu e Kanae, vedremo Zenitsu alle prese con un allenamento speciale che metterà sin troppo alla prova la sua integrità e scopriremo dei segreti relativi a Mitsuri. E dopo aver assistito ai racconti di Genya, ricoverato alla Casa delle Farfalle, riguardo al suo passato, scopriremo infine quanto può essere difficile… far ridere una colonna.