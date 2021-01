Creamy torna con una sorpresa

La dolce e magica Creamy – personaggio di successo mondiale che ha affascinato intere generazioni dagli anni ottanta fino a oggi – è pronta a tornare a divertirvi ed emozionarvi con le sue avventure incantate da questo gennaio.

È in arrivo, infatti, una New Edition stellare, che raccoglie in un volume unico l’intramontabile storia della famosa maghetta-idol, pubblicata da Star Comics in due apprezzatissime edizioni nel 1999 e nel 2017. L’albo sfoggerà una rutilante sovraccoperta inedita nuova di zecca ispirata all’anime, riproporrà le cover originali nella copertina interna, e conterrà come extra un mini-poster. Tutto questo ben di Dio sarà disponibile dal 27 gennaio, in contemporanea all’uscita del primo volume del già annunciato CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA. Questa serie spin-off vi permetterà di rileggere il grande classico dell’universo manga rivisto da un altro punto di vista, quello di Megumi Ayase, l’acerrima rivale di Creamy. Il primo volume conterrà uno speciale mini-poster.

Ma un ritorno così importante non può passare inosservato, ed è per questo che abbiamo pensato a una sorpresa per tutti voi. I due volumi saranno raccolti nello speciale CREAMY MAMI IDOL PACK, disponibile solo in fumetteria, con 3 idol card imperdibili in regalo!

Creamy Mami sta per tornare in Italia con 3 pubblicazioni irrinunciabili per tutti i fan dell’indimenticabile maghetta.

New Edition, spin-off o Special Pack? Quale edizione fa più al caso vostro? Cercatele, dal 27 gennaio, in fumetteria, libreria e store online!

Kazunori Ito, scrittore e sceneggiatore giapponese, nasce il 24 dicembre 1954 a Hinase, nella prefettura di Okayama. Laureatosi nel 1981, esordisce sceneggiando la serie anime di LAMÙ, proseguendo con collaborazioni sempre più illustri, tra cui ricordiamo Hayao Miyazaki (Nausicaa della valle del vento, 1984) e Mamoru Oshii (Ghost In The Shell, 1995).

Yuko Kitagawa è una fumettista giapponese. Tra le sue opere, Banana Cake no Dekibae wa? (1981), Koi no Ohanashi Doukaku no? (1982) e Creamy Mami – L’Incantevole Creamy (1983).

Emi Mitsuki è un’artista particolarmente attiva nel campo dei manga Boys Love, genere in cui debutta nel 2010, e fa parte del circolo di autori chiamato Transit. Nel 2018 inizia la serializzazione di Creamy Mami – La principessa capricciosa.