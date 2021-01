TOWER OF GOD arriva in Italia

La straordinaria popolarità dei Webtoon – un tipo di fumetto digitale a colori nato negli anni 2000 in Corea del Sud e particolarmente adatto alla lettura su dispositivi digitali grazie alla modalità di lettura in verticale – continua a crescere a dismisura in tutto il mondo, complice anche la loro trasposizione in forma cartacea e in serie animate di grande successo.

Durante la prima edizione degli Star Days lo scorso settembre, abbiamo svelato l’inizio dell’avventura di Star Comics nel mondo dei Webtoon grazie all’arrivo dello spettacolare SOLO LEVELING, in uscita a partire da aprile. Oggi abbiamo il piacere di annunciare, in collaborazione con AnimeClick, la pubblicazione di TOWER OF GOD, che sarà serializzato a partire dal maggio 2021. Nato nel 2010 dal fumettista coreano Siu, il manhwa è stato tradotto ufficialmente in inglese, e soltanto a inizio 2020 contava già oltre 4,5 miliardi di visualizzazioni sul web.

Un arrivo atteso e sperato da chi ha già visto la serie animata in streaming su Crunchyroll, ma anche dai numerosi appassionati di Webtoon e da coloro che amano i battle-action: TOWER OF GOD vi farà immergere in un viaggio pieno di pericoli e difficilissime prove da superare, sfide sanguinose e amicizie importanti, insieme al coraggioso e fedele Bam e alla scaltra e ambiziosa Rachel.

Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un’amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l’ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire!

Tra antichi segreti e mostri spaventosi, comincia il viaggio di Bam da irregolare – ovvero un candidato non “scelto” dalla torre ma entrato con le sue sole forze – alla ricerca della sua cara amica. Che sia denaro, potere, gloria, vendetta o il ricongiungimento con una persona cara… solo chi arriverà in cima potrà realizzare i propri desideri!

Un’avventura con la “A” maiuscola, tutta a colori, da vivere con la lettura di questo nuovo, stupefacente manhwa, a partire dal prossimo maggio!