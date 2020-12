PANPANYA WORKS si arricchisce con nuovi titoli

Un primo assaggio degli straordinari e visionari “viaggi su carta” di panpanya – artista giapponese salito agli onori della cronaca grazie al successo di pubblico e critica delle sue affascinanti opere – ci sarà dato da AN INVITATION FROM A CRAB, che vedrà la luce per la prima volta in Italia il 9 dicembre. Ma, come già annunciato, saranno ben 5 le sue opere che Star Comics pubblicherà nella collana PANPANYA WORKS.

Oggi possiamo svelare il nome dei prossimi volumi: il secondo, che sarà disponibile ad aprile 2021, sarà PILLOWFISH, e poi – al ritmo di un nuovo tomo ogni quattro mesi – sarà il turno di ANIMALS, THE SECOND GOLDFISH, e per chiudere GUANÀBANA HOLIDAY, previsto per aprile 2022.

Un ciclo di incredibili raccolte di storie brevi uniche nel loro genere, che faranno la gioia di chi ama i racconti surreali e stravaganti. Ritroveremo, come in AN INVITATION FROM A CRAB, la stessa indefinita e poliedrica fanciulla, che si troverà coinvolta in nuove, insolite avventure in compagnia di animali parlanti e personaggi decisamente originali.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sulle edizioni, e nel frattempo non perdete il volume AN INVITATION FROM A CRAB, disponibile dal 9 dicembre!

panpanya (genere e data di nascita ignoti) debutta negli anni duemila come fumettista indie, auto pubblicandosi dapprima in rete e poi anche su cartaceo. Nel 2013 esce il suo primo volume edito, Ashizuri suizokukan, grazie a cui ottiene la nomination per il prestigioso premio “Manga taisho” ed entra nella classifica dei migliori manga secondo la rivista «Kono manga ga sugoi!».

Sempre dal 2013 inizia una collaborazione stabile con l’editore Hakusensha, che ha pubblicato tutti i suoi volumi successivi.