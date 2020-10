Doraemon celebra i 50 anni con un volume speciale

Arriva in Italia – dal 4 novembre in fumetteria e in anteprima nei Campfire di Lucca Changes 2020 e dal 18 novembre in libreria e store online – DORAEMON VOLUME 0, l’albo pubblicato nel 2019 dalla casa editrice giapponese Shogakukan per celebrare i 50 anni dell’indulgente e irresistibile gattone blu nato dal compianto maestro Fujiko F Fujio.

Un personaggio amato da grandi e bambini, che in oltre 50 anni di vita ha affrontato, con le sue simpatiche avventure, anche tematiche serie come l’importanza dell’integrità, del coraggio e del rispetto, oltre a temi legati all’ambientalismo.

DORAEMON VOLUME 0 raccoglie sei edizioni differenti del primo episodio delle vicende del gatto proveniente dal futuro. L’albo contiene alcune pagine a colori, contenuti inediti e il manga documentario La nascita di Doraemon, per scoprire la genesi del famosissimo fumetto.

Un volume perfetto per i fan di tutte le età del mitico e indimenticabile Doraemon!

Aiutooo! Qualcosa è saltato fuori dal cassetto della scrivania! Un momento, ma è… Doraemon! Per tutti gli amanti del simpaticissimo micione blu, un’imperdibile pubblicazione che ripropone i capitoli d’esordio delle avventure di Nobita & Co. Così come uscirono originariamente sulle riviste dedicate ai bambini delle scuole elementari giapponesi. Potrete dunque apprezzare tutta la cura e l’attenzione con cui le storie del gatto robot venuto dal futuro vennero realizzate, con particolare riferimento al target verso cui si indirizzavano.

Fujiko F Fujio, pseudonimo del mangaka giapponese Hiroshi Fujimoto, nasce il 1 dicembre 1933 a Takaoka, nella prefettura giapponese di Toyama. Storico componente fino al 1987 del duo di mangaka “Fujiko Fujio” insieme a Motoo Abiko, nella sua vita è insignito di numerosi fra i più prestigiosi riconoscimenti giapponesi in ambito fumettistico giapponese, tra cui il Japan Cartoonists Association Award for excellence (1973), lo Shogakukan Manga Award (1982) e l’Osamu Tezuka Culture Award nel 1997, proprio grazie a DORAEMON – personaggio per cui ha continuato a scrivere nuove storie sino alla sua scomparsa nel 1996.