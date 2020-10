One PIece Novel: Arriva il primo romanzo Spin-Off della Serie

È in arrivo il primo dei romanzi spin-off ufficiali che raccontano le vicende di Ace, fratello di Rufy e personaggio fra i più amati della serie. Il volume – scritto da Sho Hinata con la supervisionedi Eiichiro Oda – sarà disponibile dal 4 novembre e in anteprima nei Campfire di Lucca Changes 2020 e racconta la nascita e le mirabolanti avventure dei Pirati di Picche. Sarà presente inoltre un inserto speciale con alcuni bozzetti dei personaggi e un riepilogo della storia.

Un volume perfetto da regalarsi e da regalare a tutti i fan del fantasmagorico mondo creato dal sensei Oda, ma anche a chi non conosce il manga e vuole immergersi nelle atmosfere di una delle storie più apprezzate al mondo.

Tutta l’avventura, l’azione e gli irresistibili momenti comici che contraddistinguono ONE PIECE stanno per arrivare, con ONE PIECE NOVEL A n. 1! Del mitico Ace, fratellone di Rufy nonché depositario dei poteri del Frutto Foco Foco, conosciamo la turbolenta infanzia e le eroiche gesta come comandante della seconda flotta dei Pirati di Barbabianca, ma… nel mezzo? Come nacque la ciurma dei Pirati di Picche? Di quali avventure furono protagonisti Ace e i suoi compagni?

C’è un unico modo per scoprirlo: non lasciarsi scappare questo sensazionale ciclo di romanzi che amplia ancora di più lo sconfinato universo narrativo di One Piece!

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.

Sho Hinata è uno scrittore giapponese. Ha realizzato diversi romanzi tratti da opere a fumetti originalmente serializzate sulla rivista «Weekly Shonen Jump», come Naruto e Saiki Kusuo no psi nan.