Record of Ragnarock: La battaglia per il destino del genere umano ha inizio

Tra i titoli più attesti e desiderati dagli appassionati italiani c’è RECORD OF RAGNAROK, “battle action” adrenalinico e dissacrante nato dal genio dei maestri Azychika, Shinya Umemura e Takumi Fukui.

L’umanità è in pericolo, e toccherà ai tredici uomini più forti di sempre metterla in salvo. Un racconto imprevedibile e scontri inimmaginabili stanno per avere inizio, in questo manga che saprà soddisfare anche i palati degli amanti del genere storico grazie alla cura dedicata dagli autori alle biografie dei contendenti. Chi avrà la meglio, in questa terribile battaglia all’ultimo sangue?

Dal 21 ottobre RECORD OF RAGNAROK n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online!

Durante l’assemblea per decidere le sorti del genere umano, che si svolge nel regno celeste ogni mille anni, irritati e stufi gli dei hanno infine deliberato l’estinzione del genere umano! Ma la valchiria Brunhilde, titillandoli nell’orgoglio, li convince a indire il “Ragnarok”, ovvero la sfida finale fra divinità ed esseri umani! Per scongiurare la catastrofe, scendono così in campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in scontri uno contro uno altrettante temibili divinità del regno celeste: che la battaglia per il destino dell’umanità abbia inizio!

Shinya Umemura e Azychika sono rispettivamente sceneggiatore e fumettista giapponesi. Record Of Ragnarok è la loro prima serializzazione di rilievo. Takumi Fukui è un fumettista giapponese. Tra le sue opere, Boku to akumu to oneesan e Jogiriya Joe ga yattekuru.