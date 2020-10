Valiant: Novità in vista per fine anno

L’anno si chiuderà in bellezza, con tre nuovi arrivi assolutamente imperdibili per i fan dell’universo fumettistico Valiant.

Dall’11 novembre sarà disponibile il primo volume di una nuova e appassionante serie mystery/sci-fi firmata dallo scrittore Fred Van Lente e dal disegnatore Renato Guedes: PSI-LORDS.

Quattro astronauti si risvegliano in una prigione extraterrestre e non ricordano nulla di come sono finiti lì. Riusciranno a fuggire? E cosa li lega ai misteriosi esseri cosmici conosciuti con il nome di Psi-Lords?

Sempre a novembre, ma dal 18 del mese, vi aspetta il volume 1 della prima serie che raccoglie le storie del Guerriero Eterno.

In LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR – realizzato da un cast di autori eccezionali formato da Greg Pak, Trevor Hairsine, Clayton Crain e Diego Bernard – il potentissimo Gilad Anni-Padda torna con la prima ed entusiasmante avventura.

Un’antica guerra, e un’eredità mortale, metteranno a dura prova il mitico supereroe Valiant.

Direttamente dall’anno 4001, sbarca in Italia dal 16 dicembre anche il primo volume di RAI (2020). Il supereroe ronin/cyborg protagonista della serie intraprende un pericoloso viaggio per cercare di salvare il futuro.

Con lui ci sarà il suo prototipo e predecessore, il ragazzo robotico chiamato Raijin. Attraverso le terre desolate del Pianeta, i due tenteranno di aggiustare una volta per tutte i guasti provocati da chi un tempo dominava su quei territori. Riusciranno nella loro difficile impresa?