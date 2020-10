DEMON SLAYER 10: Annunciati i segnalibri da collezionare

La popolarità di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, opera ormai apprezzatissima anche dal pubblico italiano, aumenta sempre di più con ogni nuova uscita in fumetteria.

Il manga di Koyoharu Gotouge, complice anche il successo dell’anime, ha superato i 100 milioni di copie vendute in patria e i fan italiani sono sempre più impazienti di leggere il seguito dell’incredibile avventura dei fratelli Tanjiro e Nezuko.

Come comunicato qualche giorno fa sui nostri canali social, Star Comics ha in serbo un’ulteriore sorpresa per i lettori italiani della serie!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 10 sarà disponibile con allegati 4 fantastici segnalibri in pvc raffiguranti Nezuko e i tre giovani spadaccini Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Dei gadget irrinunciabili per i lettori appassionati dell’epica storia creata da Gotouge sensei, utilissimi per ricordare dove eravate arrivati nella lettura dei vostri manga preferiti!

La versione speciale del volume 10 sarà disponibile – dal 28 ottobre e a tiratura limitata – solo nelle fumetterie aderenti alla promozione e nei Campfire di Lucca Changes 2020.

La versione regolare sarà invece acquistabile dall’11 novembre in libreria, store online e nelle fumetterie che non partecipano all’iniziativa.

Non dimenticate di prenotare il vostro volume in fumetteria, le copie con segnalibri allegati termineranno presto!