MAO: Arriva il primo numero da Rumiko Takahashi

Che cosa lega il destino di Nanoka e Mao, una ragazza e un ragazzo con due vite all’apparenza così lontane l’una dall’altra? Dal 14 ottobre, giorno in cui MAO sarà disponibile in Italia, il mistero sarà finalmente svelato.

Il manga, che unisce horror, fantasy, avventura e azione, è ambientato a cavallo tra il Giappone del passato e il presente e ci catapulterà in un mondo costellato da spettri e creature spaventose. Una storia ambiziosa e coinvolgente sapientemente scritta e disegnata dall’amatissima maestra Rumiko Takahashi.

I due protagonisti riusciranno a fronteggiare l’oscura sorte che incombe su di loro?

Il primo albo di MAO e il volume A CENA CON LA STREGA, una raccolta di storie brevi della stessa autrice, saranno protagonisti di una sorpresa speciale per tutti i lettori italiani.

In contemporanea con l’uscita dei due volumi, il 14 ottobre, sarà disponibile in due versioni il RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK.

La prima versione, disponibile SOLO in fumetteria e a tiratura limitata, conterrà un esclusivissimo mini shikishi realizzato dall’autrice appositamente per i fan italiani.

La seconda – a tiratura limitatissima in esclusiva per Lucca Changes 2020 e acquistabile solo sullo store Amazon del festival – comprenderà due cartoline realizzate appositamente per l’occasione.

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda…