MASK’D – THE DIVINE CHILDREN disponibile dal 23 Settembre

L’attesa è sembrata interminabile, ma finalmente MASK’D – THE DIVINE CHILDREN è pronto a sbarcare in tutte le fumetterie, librerie e store online italiani.

Gli autori Fiore Manni, Michele Monteleone e Ilaria Catalani vi stupiranno con una storia magica e avvincente, dedicata non solo a un pubblico Young Adult, ma anche a tutti coloro che amano le commedie moderne arricchite da una buona dose di avventura e sovrannaturale.

MASK’D – THE DIVINE CHILDREN vi catapulterà alla scoperta del Teatro del Sogno e delle maschere magiche che cambieranno per sempre la vita di Tian, Melody e Nikolaj, i tre giovani protagonisti della vicenda.

L’albo, tra i grandi protagonisti degli Star Days, potrà essere vostro a partire dal 23 settembre. Vi ricordiamo inoltre che le prenotazioni dei volumi sono di nuovo aperte, fino al 20 settembre! Per avere la vostra copia autografata e dedicata di MASK’D – THE DIVINE CHILDREN vi basterà andare in una delle fumetterie aderenti e richiederla al negoziante.

Nell’antichità, gli Dei comunicavano con gli uomini attraverso delle maschere che racchiudevano parte del loro potere divino. Quando voltarono le spalle alla violenza dell’umanità e si rinchiusero in un’altra dimensione, nota come il Teatro del Sogno, le maschere rimasero sulla Terra.

Per secoli questi potentissimi artefatti sono stati custoditi in segreto da cinque famiglie che ne hanno sfruttato il potere. Quando la maschera del Dio Scimmia Sun Wukong viene rubata al clan russo dei Volkov, il turbolento figlio minore della casata, Nikolaj, insegue il ladro finendo per scontrarsi con l’uomo in un minuscolo minimarket cinese. Davanti agli occhi attoniti di Tian Chen, il figlio tredicenne del proprietario del negozio, si consuma una lotta assurda tra due sconosciuti mascherati. In breve il minimarket è devastato, ma per Tian è solamente l’inizio dell’incubo: infatti, durante la colluttazione, la maschera – dopo secoli in cui aveva rifiutato ogni proprietario – si lega indissolubilmente proprio al ragazzino cinese. Tian è timido, imbranato e assolutamente impreparato a quello che lo aspetta, ma presto si ritroverà invischiato in una vicenda decisamente più grande di lui…

Fiore Manni

Vive a Roma ed è un’autrice di romanzi per ragazzi. Il suo esordio Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (Rizzoli, 2018) ha vinto numerosi premi. Sempre della serie Jack Bennet, a fine 2019 è uscito il secondo capitolo: Jack Bennet e il Viaggiatore dai mille volti.

Fiore ha condotto diversi programmi di successo su Super! (DeAgostini), tra cui la fortunata serie Camilla Store.

Michele Monteleone

Sceneggiatore romano classe 1987 è già autore Star Comics con Nick Banana e gli adattamenti di Dracula, L’isola del Tesoro e I delitti della Rue Morgue, torna ora con Mask’d – The divine children.

Ha esordito sceneggiando John Doe e Long Wei per l’editoriale Aurea. Per l’Editoriale Cosmo ha scritto Battaglia, John Hays e Caput Mundi. Alla Sergio Bonelli Editore ha lavorato su Dylan Dog, 4Hoods e Orfani. Con BAO Publishing, ha pubblicato Senzombra.

Ilaria Catalani

Nasce a Civitavecchia nel 1989. Pubblica il suo primo fumetto Hadez come autoproduzione per poi passare i diritti della pubblicazione alle Edizioni Dentiblù. Per lo stesso editore lavora anche come inchiostratrice sulla serie Zannablù. Collabora con Red Whale per la realizzazione di fumetti ispirati alla serie Regal Academy (Rainbow) e disegna il volume 3 di Monster Allergy evolution. Nello stesso anno inizia a lavorare per Boom!Studios disegnando storie per le serie Rugrats e Saban’s Go Go Power Rangers. Collabora con lo studio Ram diventando anche una delle illustratrici principali del duo di youtubers Me Contro Te per i quali disegna libri pubblicati per Mondadori. Attualmente continua a lavorare come fumettista ed illustratrice freelance.