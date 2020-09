RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK arriva in Italia

L’atteso arrivo in Italia delle due nuove opere della principessa del manga Rumiko Takahashi –MAO e il volume unico A CENA CON LA STREGA –e l’imminente Lucca Changes 2020, porteranno con sé una doppia sorpresa, che sicuramente renderà felici tutti coloro che seguono con tanta passione la Sensei.

Il 14 ottobre, in contemporanea con l’uscita del primo volume di MAO e della raccolta di storie brevi A CENA CON LA STREGA, sarà disponibile – in due versioni – il RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK, che raccoglie i due albi… e non solo!

La prima versione, disponibile SOLO in fumetteria e a tiratura limitata, conterrà un esclusivissimo mini shikishi realizzato dall’autrice appositamente per i fan italiani.

La seconda – a tiratura limitatissima, realizzata in esclusiva per Lucca Changes 2020 – sarà acquistabile SOLO su Amazon e comprenderà due cartoline realizzate appositamente per l’occasione.

Un’uscita speciale dedicata a tutti coloro che sono cresciuti leggendo le esilaranti avventure di Ranma, Lamù e tutti gli altri indimenticabili personaggi che hanno reso Rumiko Takahashi una delle mangaka più apprezzate e conosciute al mondo.

Dal 14 ottobre il RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK sarà disponibile, in due versioni speciali in fumetteria e su Amazon, c’è solo da scegliere la vostra preferita!

Rumiko Takahashi nasce a Niigata il 10 ottobre 1957. Probabilmente la più celebre autrice della scena manga contemporanea, ha al suo attivo una lunga serie di successi – tutti pubblicati in Italia da Edizioni Star Comics –, a cominciare da LAMÙ – URUSEI YATSURA(1978), proseguendo con MAISON IKKOKU (1980, disponibile in perfect editione in versione digitale su Amazon), RANMA ½ (1987), INU YASHA(1996), RINNE, (2009), fino ad arrivare a MAO, iniziato nel 2019.