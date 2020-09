DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA si conclude il 9 Settembre

Quasi un anno fa faceva il suo trionfale ritorno in Italia il piccolo e simpaticissimo Kappei Sakamoto – studente liceale con una grandissima passione per il gentil sesso e per gli sport – grazie al manga classico che lo vede protagonista in un’edizione tutta da collezionare.

A furia di spiare negli spogliatoi femminili in cerca della ragazza dei suoi sogni, Kappei si imbatte in Natsu, colei che inizialmente rapisce il suo cuore. È proprio per cercare di conquistarla che il giovanotto si iscrive al club di pallacanestro… da quel momento prendono il via una serie di avventure esilaranti e appassionanti!

Dal 9 settembre potrete leggere il volume conclusivo di DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA e salutare così il nanerottolo più vulcanico e allupato della storia del manga, nato dal geniale maestro Rokuda Noboru. Non perdetelo, lo trovate come sempre in fumetteria, libreria e store online!

Per salvare la scuola, che a causa dei debiti contratti dal preside rischia di venire demolita per far posto a un grande luna park, la squadra di basket del Seirin si è iscritta al Death Match Mondiale, una competizione terribile in cui ci si affronta senza esclusione di colpi per vincere uno strepitoso premio in denaro. Dopo aver avuto a che fare con una violentissima squadra di baseball e degli altrettanto violenti lottatori di sumo, Kappei e compagni si troveranno ora ad affrontare nientemeno che dei sanguinari yakuza armati di coltello!