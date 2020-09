KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR disponibile da Settembre

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR, annunciato durante Lucca Comics & Games 2019, è uno dei manga più attesi del 2020 e finalmente sta per sbarcare in Italia, dal 9 settembre. I primi due volumi della geniale serie firmata dal maestro Aka Akasaka saranno infatti disponibili contemporaneamente, per la gioia di tutti i fan che ne attendevano con ansia l’uscita.

Vincitore nel 2020 del prestigioso premio “Shogakukan Award”, KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR è stato uno dei 10 fumetti più venduti nel 2019 in Giappone, forte di oltre 10 milioni di copie in circolazione. Dal manga sono stati tratti inoltre un film live-action e due serie anime di grande successo.

Da settembre, KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR si appresterà a conquistare il pubblico italiano, con un mix irrefrenabile di strategia e sentimento. Una vera e propria “guerra d’amore” tra i protagonisti – Kaguya e Miyuki – sta per avere inizio e, pur di vincere, i due ricorreranno a qualsiasi mezzo. Soltanto una cosa è sicura, alla fine di tutto: chi si innamora perde!

L’arrivo del manga, come già anticipato tempo fa, porterà con sé anche due belle sorprese, ma solo in fumetteria e fino a esaurimento scorte!

Acquistando dal 9 settembre il volume 1 di KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR riceverete una simpatica e utile shopper, mentre con l’acquisto del volume 2 otterrete un bellissimo portachiavi in silicone!

Tra i corridoi dell’Istituto Shuchiin, che accoglie solamente gli studenti più brillanti destinati a un futuro di successo, avviene l’incontro tra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, rispettivamente vicepresidente e presidente del consiglio studentesco. In linea teorica i due sono attratti l’uno dall’altra, ma… è già passato metà anno e ancora non è successo nulla! Entrambi molto orgogliosi e convinti che “in amore perde chi si dichiara”, fanno di tutto pur di non essere onesti con se stessi, cercando piuttosto in tutti i modi di spingere la controparte a dichiararsi. Schierate le forze in campo, si alza il sipario su una commedia romantica che è una vera e propria guerra d’intelligenza!

Due geni come Kaguya e Miyuki alle prese con le prime esperienze da batticuore come scambiarsi i contatti, accorgersi di un bacio indiretto o inviarsi la prima mail… Ce la faranno?! Ci sarà qualcosa in grado di incrinare la loro ferma determinazione a portare avanti la loro guerra “cerebral-sentimentale”?

Aka Akasaka è un fumettista e character designer giapponese. Originario della prefettura di Niigata, debutta come mangaka nel 2011. Fra le sue opere precedenti, Sayonara piano sonata (adattamento a fumetti di un’omonima serie di light novel) e IB – Instant Bullet.

Attualmente sta realizzando Kaguya-sama – Love Is War, serializzato sulla rivista settimanale «Young Jump». Quest’opera gli è valsa il primo premio al terzo “Tsugi ni kuru manga taisho” (Next Breaking Manga Taisho Award) nel 2017 e il primo premio al 65° “Shogakukan manga award” (categoria generale) nel 2020.