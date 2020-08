Koyoharu Gotuge Short Stories: Disponibile da Settembre

Conosciamo Koyoharu Gotouge principalmente per DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA, la serie fenomeno del momento che sta polverizzando ogni record di vendita. A settembre, grazie a KOYOHARU GOTOUGE SHORT STORIES, potremo scoprire un nuovo lato dell’autore e leggere le opere brevi che hanno visto il suo esordio come mangaka.

Il volume è una raccolta di storie oscure, introspettive e affascinanti, pubblicate sulla celebre rivista «Weekly Shonen Jump». Un’opera assolutamente irrinunciabile per ogni appassionato di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA. Potete trovarlo in fumetteria, libreria e store online dal 2 settembre!

Una raccolta di storie brevi per riscoprire il geniale talento di Koyohru Gotouge ripercorrendo i suoi esordi autoriali: da “Kagarigari”, sorta di prototipo di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, che valse a Gotouge-sensei la vittoria al 70° concorso per autori esordienti indetto da «Shonen Jump»; ad “Abarabone-san” e “Haeniwa no zigzag”, che convinsero l’editore ad affidare al sensei una serializzazione sulla propria rivista ammiraglia; a “Monjushirou kyoudai”, la storia cui è ispirata la copertina dell’albo.

Koyoharu Gotouge esordisce come fumettista nel 2014, ottenendo la terza posizione nel concorso Jump’s Golden Future Cup con la storia autoconclusiva Monju shiro kyodai, che viene così pubblicata sulla celebre rivista «Weekly Shonen Jump». Nel 2015 realizza un’altra storia autoconclusiva, sempre per «Weekly Shonen Jump». L’anno successivo inizia la pubblicazione di Demon Slayer – Kimetsu no yaiba, la sua prima opera seriale, destinata a diventare in breve tempo una delle preferite dai lettori di Jump.