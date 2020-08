Le novità Valiant in uscita per l’Autunno 2020

L’universo Valiant è in continua espansione, e anche in autunno sono in arrivo dei nuovi albi che andranno ad appassionare i lettori di questo straordinario mondo che straborda di supereroi e battaglie all’ultimo respiro.

La prima, attesa uscita, riguarda DOCTOR MIRAGE, un personaggio che abbiamo avuto il piacere di conoscere nel 2018 con DOCTOR MIRAGE – OMNIBUS e di rincontrare successivamente in NINJA-K – LA COALIZIONE e FAITH: LA ZONA DEL SOGNO.

Dal 16 settembre, l’investigatrice del paranormale Shan Fong Mirage, torna con una nuova, stupefacente avventura. Doctor Mirage aveva la capacità di vedere e parlare con i morti. Ma adesso i morti sembrano silenziosi, i loro spiriti sono misteriosamente svaniti, incluso quello di Hwen, il marito defunto. Per la migliore psicologa del paranormale al mondo è arrivato il momento di affrontare la domanda più impegnativa della sua vita: è possibile che sia morta senza saperlo?

Ad ottobre sarà inoltre disponibile in fumetteria ROKU, firmato dallo sceneggiatore Cullen Bunn (Venom), e arricchito dai disegni di Ramón F. Bachs.

Angelina Alcott era un’agente dell’MI-6, ma ora Angelina è morta, e tutto ciò che rimane di lei è la letale Roku, l’assassina degli inferi nonché la donna più pericolosa al mondo.

In questo volume, interamente dedicato alle sue sorprendenti avventure, dovrà affrontare un temibile obiettivo: una sanguinosa corsa al massacro sta per iniziare e stavolta, per salvare una vita, Roku dovrà uccidere molte persone. Il volume sarà disponibile a partire dal 14 ottobre.

Scritto da Dan Abnett (Aquaman) e illustrato da Adam Pollina (X-Force), FALLEN WORLD – l’opera di fantascienza tra le più intriganti degli ultimi anni – vi aspetta dal 21 ottobre.

È l’anno 4002 e il samurai cyborg Rai lotta per trovare la propria moralità. Nel frattempo, il supersoldato Bloodshot è in missione per salvare la Terra e i suoi abitanti.

Riusciranno i due a lavorare insieme per un bene superiore? Sembra proprio di no. E, come se non bastasse, a complicare le cose ci si metteranno anche dinosauri a piede libero e potenti mutanti, ibridi animale-umano.

L’autunno non è mai stato più caldo, grazie alle nuovissime uscite Valiant disponibili da settembre 2020!