RAW Hero: La nuova opera di Akira Hiramoto

Dal maestro Akira Hiramoto – autore del grande successo PRISON SCHOOL – il 29 luglio arriva in Italia l’eversivo e conturbante RAW HERO.

L’ordinario e anonimo Chiaki si ritroverà, un giorno all’improvviso, a fare delle scelte importanti che cambieranno per sempre la sua vita. Un losco individuo gli proporrà di prendere parte a una missione segretissima, che gli permetterebbe di porre fine a tutti i suoi problemi economici. Ma a quale prezzo? A che punto Chiaki sarà disposto a spingersi, per il bene dei suoi fratelli?

Una storia di coraggio, avventura e segreti, in cui non mancheranno momenti esilaranti ed episodi a dir poco spiazzanti. Un manga irrinunciabile per tutti i fan dell’apprezzatissimo Prison School!

In un mondo in cui una parte del genere umano ha ottenuto delle abilità speciali c’è chi sta dalla parte della giustizia, e viene chiamato “eroe”, e chi compie dei crimini, e viene chiamato “mostro”. Chiaki, giovane disoccupato, è alla ricerca di un lavoro che gli permetta di mantenere i fratelli minori. Un giorno, mentre si sta recando a un colloquio importante, vede un maniaco che molesta una ragazza e, spinto dal suo senso di giustizia, interviene per aiutarla. Sarà proprio questo episodio che lo porterà a svolgere un certo “lavoro” a metà tra il bene e il male, la falsità e la verità, il dritto e il rovescio della medaglia…

Akira Hiramoto è un mangaka giapponese, nato nel 1976 nella prefettura di Hokinawa: i suoi lavori più celebri sono PRISON SCHOOL – con il quale ha vinto il premio per il Miglior Manga (generale) ai Kodansha Manga Awards 2013 – e ME AND THE DEVIL BLUES – premio per la Migliore Ristampa ai Glyph Comics Awards 2009.