Weathering with You e Savage Season arrivano in Italia

Come annunciato durante la live Instagram di oggi, a novembre inizieremo la pubblicazione di due nuove serie manga di cui andiamo molto orgogliosi.

Il primo è un titolo che non ha bisogno di presentazioni: WEATHERING WITH YOU, adattamento a fumetti dello spettacolare film d’animazione campione di incassi del 2019, scritto e diretto dal grande maestro Makoto Shinkai.

Questa emozionante e toccante miniserie in tre volumi vede ai disegni il bravo Wataru Kubota, e arriverà in Italia a partire da novembre 2020.

Durante l’estate del suo primo anno al liceo, il giovane Hokada fugge dalla remota isola natia per rifugiarsi nella tentacolare Tokyo, dove però finisce ben presto costretto a dormire per strada e ad affrontare una quotidianità di stenti e ristrettezze. Quando finalmente trova lavoro per una piccola rivista di occultismo, viene ingaggiato per realizzare un pezzo sulla leggenda delle “sacerdotesse del sereno”, misteriose figure che si dice siano in grado di mutare le condizioni atmosferiche semplicemente attraverso la preghiera. Nel frattempo, nella grigia e cupa Tokyo sconvolta da piogge torrenziali, approfondisce la conoscenza della gentile e generosa cameriera Hina, che per prima gli tese una mano quando tutto sembrava crollargli addosso…

Makoto Shinkai nasce a Nagano il 7 febbraio 1973. Fin dalla giovane età mostra uno spiccato interesse per tutto ciò che riguarda manga, anime e videogiochi. Nel 1999, mentre lavora come grafico di videogiochi, produce il suo primo cortometraggio animato in bianco e nero, intitolato Le il gatto, grazie al quale vince diversi premi. In seguito al successo decide di focalizzarsi sul mondo dell’animazione, realizzando nel 2001 La voce delle stelle. In seguito, inanellerà un successo dopo l’altro, come I bambini che inseguono le stelle – Viaggio verso Agartha, 5 cm al secondo e Il giardino delle parole. Nel 2016 realizza Your Name, che lo rende famoso in tutto il mondo. Nel 2019 produce il lungometraggio WEATHERING WITH YOU, ennesimo successo di pubblico e critica.

La seconda pubblicazione è il sorprendente e delicato manga SAVAGE SEASON, firmato dall’amatissima sceneggiatrice e regista Mari Okada, autrice di capolavori come Ano hana, nonché considerata uno degli astri nascenti nel mondo dei manga e degli anime grazie alla sua straordinaria capacità di arrivare al cuore degli appassionati.

SAVAGE SEASON è il primo fumetto scritto dalla Sensei. Serializzato nel 2016 sulla rivista «Bessatsu Shonen Magazine» dell’editore Kodansha, affronta la tematica della scoperta della sessualità in maniera delicata, tenera e un po’ ironica, ma sicuramente molto originale. Nel 2019 ne è stata tratta un’apprezzata serie anime, e recentemente è stato annunciato che è in produzione anche un adattamento live action.

Durante il consueto incontro del club di letteratura della scuola superiore, in cui sono solite leggere romanzi classici ad alta voce, le cinque fanciulle in fiore protagoniste della storia si ritrovano davanti un passaggio particolarmente “hot”. Da quel momento, turbate ed emotivamente scombussolate, le ragazze iniziano a parlare fra di loro di sesso, che pian piano diventa uno dei loro principali argomenti di conversazione, e verso il quale la loro curiosità si fa gradualmente più morbosa. Comincia così la loro iniziazione sentimentale, un percorso di crescita che – fra fraintendimenti e situazioni paradossali – le porterà passo dopo passo verso l’età adulta.

Mari Okada nasce a Chichibu nel 1976. Sceneggiatrice, regista e fumettista, è conosciuta per aver scritto le serie anime Black Butler, Ano hana – grazie al quale ha vinto nel 2011 l’Animation Kobe Award nella categoria individuale per la sceneggiatura – e il lungometraggio Kokoro ga sakebitagatterunda. Nel 2018 debutta come regista con il lungometraggio animato Maquia – Decoriamo la mattina dell’addio con i fiori promessi. SAVAGE SEASON (Araburu kisetsu no otomedomo yo) è la sua prima opera originale a fumetti.