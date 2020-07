Blue nella terra dei Sogni e Sorceline sfogliabbili online

Recentemente è stata annunciata la pubblicazione di BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI e SORCELINE, due nuovi titoli dedicati a un pubblico Young Adult che andranno a far parte del ricco catalogo di uscite Star Comics. Leggi online le prime pagine di BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI – LA FORESTA INVADENTE e SORCELINE – UN GIORNO SARÒ FANTASTICOLOGA! cliccando i rispettivi link. Un ottimo modo per poter scoprire in anteprima le due serie e iniziare a entrare in contatto con il magico mondo delle coraggiose protagoniste.

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI è la trilogia con cui Davide Tosello ha esordito nel mondo dei fumetti. Noto illustratore di giochi da tavolo, Tosello ha dato vita a una moderna avventura fantasy che richiama allo stesso tempo il magico universo di Alice nel Paese delle Meraviglie e le opere di Tim Burton, spaziando dagli anime giapponesi ai cartoni animati della Pixar.

Blue è una ragazzina comune: le piace sognare, vuole bene alla sua mamma, ama le mattinate di sole e le colazioni. Ma il giorno in cui un aeroplanino di carta arriva alla finestra della sua stanza, con un messaggio per lei, la sua vita cambia radicalmente. La giovane sarà catapultata in un mondo di tenebre, in cui il guardiano di una foresta maligna ha imprigionato i sogni e i loro proprietari. Per salvare sua mamma e tutte le altre persone, Blue dovrà prepararsi per una grande avventura, fatta di incontri con una moltitudine di creature magiche e colorate. Blue dovrà affrontare le sue paure, per realizzare i propri sogni…

SORCELINE, serie firmata dalla scrittrice e giornalista Sylvia Douyé e dalla disegnatrice italiana Paola Antista (Un divano per dodici e Gatti!), ha avuto un enorme successo in Francia, vincendo diversi premi come il prestigioso “Grand Prix des Lecteurs” del Journal de Mickey.

La serie, che richiama il magico mondo di Harry Potter, porterà il lettore a fare un viaggio indimenticabile tra creature fantastiche, mostri e tanta avventura.

Sorceline è stata ammessa alla scuola di criptozoologia, dove potrà assecondare la sua passione: lo studio degli animali leggendari! Analisi dei comportamenti, medicamenti magici e addestramento sono all’ordine del giorno. Ma la competizione per ottenere il prestigioso diploma è molto dura. Oltre a gorgoni, vampiri e grifoni, Sorceline dovrà imparare a conoscere meglio i suoi nuovi compagni. Alcuni diventeranno degli amici, altri dei rivali.

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI – LA FORESTA INVADENTE e SORCELINE – UN GIORNO SARÒ FANTASTICOLOGA! fanno parte dei volumi coinvolti negli Star Days del 26 e 27 settembre il grande evento online organizzato da Star Comics per mettere in contatto lettori e autori e sostenere le fumetterie dopo l’emergenza legata al Covid-19.

Durante l’evento Davide Tosello e Paola Antista presenteranno le loro opere e firmeranno le copie prenotate dai lettori dal 20 al 31 luglio presso le fumetterie. I più fortunati riceveranno inoltre uno sketch realizzato appositamente durante gli Star Days.