THE SEVEN DEADLY SINS: La miniserie si conclude

Non abbiamo fatto in tempo a immergerci nella romantica storia d’amore tra Ban ed Elaine, che è già arrivato il momento di leggere il capitolo conclusivo di questa commovente vicenda.

Il secondo e ultimo volume di SEVEN DAYS – spin-off di THE SEVEN DEADLY SINS – è infatti in arrivo il primo luglio.

Si dice che Ban dei Seven Deadly Sins abbia rubato l’immortalità a una santa, causandone la morte. Ma è davvero andata così? Cosa è successo realmente nei sette giorni in cui il ladro Ban e la santa Elaine trascorsero insieme presso la Sorgente della Vita?

Non perdete il finale di questa emozionante storia d’amore tra la santa dal cuore inaridito e il ladro dall’animo nobile, che questa volta dovranno vedersela con un misterioso e spaventoso visitatore che metterà in pericolo la Foresta dei Folletti e le loro stesse vite.

Nei settecento anni successivi alla scomparsa del fratello maggiore Harlequin, la piccola Elaine è rimasta a difesa della foresta. Secoli di solitudine, uniti alla cupidigia dei viaggiatori in cerca della sorgente in grado di donare la vita eterna, hanno fatto sì che il suo cuore si chiudesse su se stesso, ma un giorno il giovane ladro Ban fa irruzione nella sua vita.

Il tempo trascorso con lui e la sua natura schietta e senza filtri sciolgono pian piano l’anima indurita di Elaine, quand’ecco che l’arrivo di un sinistro visitatore interrompe i loro giorni felici…