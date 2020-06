Fairy Tail Collection: Torna una delle serie fantasy più amate

Dopo l’uscita nei mesi scorsi, dei numeri 1 delle collection di Dragon Ball, Ranma 1/2 e Capitan Tsubasa, è ora il momento dell’amatissimo FAIRY TAIL!

La celebre e longeva opera del maestro Hiro Mashima – arrivata per la prima volta in Italia nel 2008 e ancora in corso di pubblicazione con la New Edition – torna nelle fumetterie, librerie e negli store online raccolta in 11 imperdibili cofanetti da collezione.

La gilda di maghi più pazza che ci sia vi aspetta in formato collection, non perdete la possibilità di collezionarli tutti!

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.