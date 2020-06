Astra Lost in Space: Il volume 5 arriva il 17 Giugno

Il nostro indimenticabile viaggio tra le stelle in compagnia di Kanata, Aries e di tutti gli altri protagonisti del manga fantascientifico ASTRA LOST IN SPACE, giunge al termine con il quinto e ultimo volume della serie. Dal 17 giugno potrete finalmente portare a termine la collezione riempiendo il box che avete acquistato con la Limited Edition.

Quale sconvolgente verità attende i giovani protagonisti alla fine del viaggio? Questa incredibile serie che unisce avventura, commedia e mistero giunge infine alla sua grande conclusione!

L’apprendere dell’esistenza di “Astra” e della “Terra”, pianeti simili e diversi allo stesso tempo, ha profondamente scosso il gruppo di naufraghi spaziali… Ancora confusi, i giovani eroi fanno tappa sull’ultimo pianeta prima dell’arrivo, e qui, finalmente, viene a galla la reale identità del cospiratore!

Vi ricordiamo che ASTRA LOST IN SPACE n. 5 – così come i volumi precedenti – è disponibile anche in versione Digital su Amazon.

ASTRA LOST IN SPACE vi catapulterà nel vuoto cosmico insieme ai suoi protagonisti Kanata e Aries. I due giovani, a causa di un incidente occorso durante un viaggio organizzato dalla scuola, si perderanno a 5000 anni luce di distanza dalla Terra insieme ad altri compagni. La lotta per la sopravvivenza sarà complicata, e non mancheranno avventura, suspense e… qualche momento di commedia. L’opera – che farà innamorare gli amanti della fantascienza, delle odissee nello spazio e dei survival – è stata premiata in Giappone come miglior fumetto per ragazzi in occasione dei prestigiosi “Manga Taisho Awards” 2019, e ha ispirato una serie animata di successo trasmessa durante la scorsa estate.