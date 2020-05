Doraemon il Film: Le avventure di Nobita e dei Cinque esploratori disponibile dal 3 Giugno in fumetteria

Doraemon – il gattone robot più amato del mondo dei fumetti che nel 2020 compie 50 anni e di cui uscirà in agosto un nuovo film – torna a colori nell’anime comics tratto dall’omonimo lungometraggio uscito nei cinema italiani nel 2015.

Le tanto desiderate vacanze estive stanno per arrivare e Nobita e i suoi amici, con l’aiuto del simpaticissimo gattone blu, partiranno per un’avventura con la “A” maiuscola nel cuore del continente africano. Ad accompagnarli ci sarà anche Peko, un cagnolino abbandonato che Nobita ha trovato e adottato. Ma Peko non sembra affatto nuovo alla destinazione scelta dal gruppo di amici… quale segreto nasconderà il tenero cucciolo?

Un mix di avventura, fantasy e commedia vi aspetta in fumetteria, libreria e store online con DORAEMON IL FILM: LE AVVENTURE DI NOBITA E DEI CINQUE ESPLORATORI – ANIME COMICS, un fumetto da regalare e regalarsi.

