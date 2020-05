My Hero Academia The Movie: Il romanzo arriva in Fumetteria

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE: TWO HEROES è stato il primo film di animazione tratto dal conosciutissimo e sempre più apprezzato manga del grande Kohei Horikoshi. Dopo esservelo gustato a marzo 2019 al cinema, e successivamente in home video, tv e su Netflix, ora potrete leggerne il romanzo, in arrivo a giugno in fumetteria, libreria e store online.

I personaggi che avete imparato ad amare nel corso degli anni in MY HERO ACADEMIA insieme a nuovi e vecchi amici, partiranno per una nuova e indimenticabile avventura. Siete pronti per affrontarla insieme a loro?

Arriva in Italia la light novel tratta da questo avvincente lungometraggio, in cui Midoriya e compagni dovranno affrontare un’avventura fuori programma dandoci tra l’altro occasione di scoprire qualcosa di più sul passato del mitico Allmight. Il grande Hero si reca infatti sulla gigantesca isola artificiale di I-Island per incontrare un vecchio amico, il geniale scienziato Dave, e la figlia di quest’ultimo, Melissa. Ma c’è qualcuno che, con l’obiettivo di distruggere la società degli Heroes, trama in segreto e si prepara a colpire proprio durante il grande raduno scientifico in programma sull’isola…

Kohei Horikoshi, fumettista giapponese, è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a soli vent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha -, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.