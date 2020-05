One Piece torna a Giugno con il numero 94

Era il 1997 quando l’opera più famosa del maestro Eiichiro Oda vedeva la luce per la prima volta sulla celebre rivista «Weekly Shonen Jump». Oggi, dopo più di vent’anni dall’esordio, ONE PIECE è ancora uno dei fumetti più venduti di sempre, tanto che Netflix ha in serbo per tutti gli appassionati una trasposizione in live-action.

Per tutti voi che stavate aspettando con impazienza l’uscita del volume 94, l’attesa sta per terminare! Siete curiosi di scoprire quale ennesima minaccia aspetta Rufy nella Cava dei Prigionieri? Potrete scoprirlo, molto presto, leggendo ONE PIECE n. 94!

Il sacrificio di Yasuie ha permesso di salvare il piano per l’irruzione, che ora però deve ripartire da zero. E mentre la rabbia del gruppo di Zoro, venuto a sapere dei tremendi effetti degli Smile, i frutti del diavolo artificiali, raggiunge l’apice, Rufy affronta un’ulteriore minaccia nella Cava dei Prigionieri…

Storia straordinaria e popolata da personaggi avvincenti, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà. E ora… correte a leggere ONE PIECE per apprezzarlo fino in fondo!