Barrage: Arriva la miniserie dall’autore di My Hero Academia

Dall’inconfondibile pennino del maestro Kohei Horikoshi – autore del pluriacclamato MY HERO ACADEMIA – è in arrivo BARRAGE, una nuova e coinvolgente miniserie in due volumi.

Con il suo stile dinamico e inimitabile il maestro Horikoshi vi catapulterà sul pianeta Industria, nel bel mezzo di una guerra per la supremazia tra umani e alieni. Come potrà Astro, un ragazzo dei bassifondi che si prende cura senza sosta di alcuni poveri orfanelli, riportare la tranquillità sul pianeta e far cessare la guerra

Il pianeta Industria, su cui un tempo regnava la pace, dopo l’arrivo di varie fazioni aliene è diventato teatro di continue faide che vessano la popolazione, tanto da essere ormai chiamato “il mondo della guerra planetaria”. Un giorno Astro, un ragazzo di umili condizioni ma con un’enorme considerazione per il valore della famiglia, si imbatte in un misterioso individuo identico a lui. Sarà l’inizio di un’incredibile avventura che lo porterà a impegnarsi in prima linea per riportare la pace nel suo mondo!



Kohei Horikoshi, fumettista giapponese, è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a solivent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha -, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.