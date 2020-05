The Forgotten Queen: Il ritorno della Signore della Guerra

La Signora della Guerra conosciuta con il nome di War-Monger – nonché uno dei cattivi più letali dell’universo Valiant, arriverà in fumetteria, libreria e store online a giugno con il volume unico THE FORGOTTEN QUEEN.

Abbiamo avuto modo di conoscerla nel 2016 tra le pagine di UNITY n. 6 – LA SIGNORA DELLA GUERRA e ora, a distanza di qualche anno, l’immortale conquistatrice nata in un campo di battaglia, in mezzo alla carneficina e al dolore, torna a combattere e a manipolare le emozioni infettando chiunque incontri con la sua sete di sangue.

Una storia di onore, amore e ferocia scritta da Tini Howard (Capitan America) e illustrata da Amilcar Pinna (Generatiion X), che non mancherà di appassionarvi e sorprendervi, e che sarà presto disponibile anche in Italia.

Non perdete il volume unico THE FORGOTTEN QUEEN,in vendita dal 10 giugno in fumetteria, libreria e store online!

Molto tempo fa, i potenti generali dell’Impero mongolo cavalcarono dalla Siberia alla Carpazia e conquistarono tutti i popoli che incontravano sulla loro strada. Le leggende raccontano di una strega che marciava con loro, che poteva infettare i cuori di ogni guerriero, generando in lui una sete inestinguibile di battaglia e sangue. Una vera guerrafondaia. E ora è tornata.