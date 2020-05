DRAGON BALL FULL COLOR – LA SAGA DI MAJIN BU N. 1 disponibile dal 27 Maggio 2020

Archiviata la serie di scontri e battaglie epiche contro i terribili cyborg e Cell, è il momento di buttarsi a capofitto nel nuovo arco narrativo del fantastico DRAGON BALL FULL COLOR.

Dopo la sconfitta di Cell, sulla Terra è tornata la pace, gli anni passano e i nostri eroi vivono le loro vite in tranquillità finché, proprio mentre si sta svolgendo il leggendario Torneo Tenkaichi, un misterioso uovo inizia a schiudersi… nessuno potrebbe mai immaginare l’entità della minaccia che di lì a poco metterà in grave pericolo l’intero Pianeta!

A fine mese preparatevi per l’inizio di una nuova, appassionante saga legata al fantasmagorico mondo di Dragon Ball… quella di Majin Bu!

Un sigillo sta per essere infranto e rivelerà al mondo un nemico dalla potenza agghiacciante! Non perdetevi il primo volume della saga di Majin Bu!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nasce a Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come nel resto del mondo.