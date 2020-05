Capitan Tsubasa Collection: Arrivano i confanetti della serie completa

A fine mese vi attende un grande ritorno in fumetteria, libreria e store online, quello del fuoriclasse Tsubasa Ozora! Lo storico manga sportivo CAPITAN TSUBASA – pubblicato da Edizioni Star Comics nella New Edition a partire dal 2014 – verrà riproposto in cinque cofanetti da collezione che raccoglieranno i 21 volumi da oltre 300 pagine componenti la serie.

La storia del grande calciatore Tsubasa, tra sfide indimenticabili e imprese incredibili, sta per rivivere grazie alla CAPITAN TSUBASA COLLECTION! E voi, siete pronti per il suo grande ritorno?

Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine con alette.

Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria!

Yoichi Takahashi nasce a Tokyo, capitale del Giappone, nel 1960. Grande appassionato di calcio fin da bambino, a questo sport dedica il suo manga più famoso, appunto Capitan Tsubasa, ma ha scritto anche altri manga sportivi incentrati sull’atletica leggera, sulla boxe e sul baseball.