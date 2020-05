Utena: Ritorna l’indimenticabile eroina con la nuova edizione

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE è stata una sorta di “icona” degli anni novanta: personaggio moderno e ricco di sfaccettature, la fanciulla che sognava di essere un principe azzurro è stata protagonista – oltre che dell’omonimo manga – di una eccezionale serie tv, di un film animato cinematografico, di musical e videogiochi, e finalmente sta per tornare in Italia in un’edizione nuovissima ricca di contenuti inediti.

Forte, generosa, dotata di una grande nobiltà d’animo, ma con un carattere e un portamento da vero maschiaccio: la giovane Utena – la ragazza con l’uniforme “del colore delle rose” –verrà a conoscenza di un oscuro segreto e si ritroverà così coinvolta in un’imperscrutabile serie di eventi da cui non potrà tornare indietro… Non perdete l’atteso ritorno dell’intramontabile eroina che ha “rivoluzionato” i manga per ragazze… e non solo

Un principe che profuma di rose salva la vita della piccola Utena, che ha perso entrambi i genitori. Il tempo passa e la ragazza, guidata dalle lettere col sigillo della rosa che ha ricevuto per posta ogni anno, si trasferisce all’Accademia Ohtori, dove scopre il sistema dei duelli che ruotano attorno all’enigmatica Sposa della Rosa. Mentre Utena cerca di svelare il mistero che avvolge il fantomatico Confine del Mondo e l’identità del suo principe, il presidente del Consiglio Studentesco sembra intenzionato a prendersi gioco di lei…

Chiho Saito, nasce il 29 giugno 1967 a Tokyo. Debutta nel 1982 con Ken to madomoaseru, pubblicato da Shogakukan. Fra le sue molte opere, segnaliamo First Girl, Marionette e La Madonna della ghirlanda. Fa parte del collettivo di autori Be-Papas.

UTENA – LA FILLETTE RÉVOLUTIONNAIRE NEW EDITION n. 1 vi aspetta in fumetteria, libreria e store online dal 27 maggio!